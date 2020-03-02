NASA открыло набор астронавтов

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Понедельник, 2 марта 2020, 02:40

NASA объявило о начале приема заявок на отбор новых астронавтов для путешествий на Луну и Марс.

Источник: NASA

Дословно: "Для горстки очень талантливых женщин и мужчин, которых мы наймем, чтобы те присоединились к нашему разнообразного корпуса астронавтов, - это станет невероятным временем, проведенным в космосе".

Детали: В агентстве отметили, что заявления могут подавать только граждане США. Им нужно иметь степень магистра в области инженерных, биологических, физических, компьютерных или математических наук в аккредитованном учебном заведении.

Кандидаты также должны иметь как минимум два года соответствующего профессионального опыта или как минимум 1000 часов командного времени на реактивных самолетах.

Прием заявок проходит с 2 по 31 марта.

Отбор заявок планируется завершить до 2021 года. После обучения они смогут принять участие в миссиях на Международную космическую станцию, исследованиях Луны, а в будущем и Марса.

Сейчас в активе агентства есть 48 астронавтов.

Напомним:

  • SpaceX готова к своему первому полету с экипажем NASA

Темы: США космос


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