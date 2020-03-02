Боевики обстреляли Красногоровку в Донецкой области, пострадала женщина

Боевики так называемой "ДНР" обстреляли Красногоровку, разбитым стеклом в результате разрыва мины возле дома ранило местную жительницу.

Источник: командование Операции объединенных сил

Дословно: "Сегодня, 2 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз осознанно пошли на обострение ситуации на линии соприкосновения, при этом умышленно нарушая все существующие договоренности по прекращению огня.

Российские оккупанты целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области. Противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм, прекрасно понимая, что обстрелы представляют угрозу жизни и здоровью гражданского населения.

Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого был ранен один житель. Пострадавшей женщине оперативно оказали медицинскую помощь".

Детали: Командование ООС заявляет, что "такие дерзкие действия российских оккупантов лишний раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины".

Подразделения ООС для преодоления огня противника и прекращения вооруженных провокаций "использовали имеющиеся огневые средства и дали по российским оккупантам адекватный ответ, нанося эффективное огневое поражение".

Потери противника уточняются.

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что "ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа".