Кризис в правительстве: Гончарук не дал журналистам задать вопросы

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Вторник, 3 марта 2020, 12:57

Премьер-министр Алексей Гончарук не стал отвечать на вопросы, которые обычно задаются после брифинга, что происходит по результатам заседания правительства.

Источник: брифинг премьер-министра Гончарука

Детали: По итогам заседания правительства Гончарук рассказал, что было принято решение о передаче 431 государственного объекта на приватизацию Фонду государственного имущества. Анонсировав подписания соглашения с подрядчиком, который будет достраивать мост в Запорожье, Гончарук закончил брифинг, не захотев отвечать на вопросы.

Прямая речь Гончарука: "Сейчас мы не будем отвечать ни на какие вопросы. Я думаю, что мы еще будем коммуницировать с вами не раз на этой неделе".

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Предыстория:

  • Ранее во вторник Гончарук заявил, что правительство, несмотря на сопротивление системы, продолжает работать и принимать важные для государства решения.
  • 4 марта пройдет внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
  • Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.

Украинская правда
Темы: Гончарук Кабинет министров


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