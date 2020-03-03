Кризис в правительстве: Гончарук не дал журналистам задать вопросы

Премьер-министр Алексей Гончарук не стал отвечать на вопросы, которые обычно задаются после брифинга, что происходит по результатам заседания правительства.

Источник: брифинг премьер-министра Гончарука

Детали: По итогам заседания правительства Гончарук рассказал, что было принято решение о передаче 431 государственного объекта на приватизацию Фонду государственного имущества. Анонсировав подписания соглашения с подрядчиком, который будет достраивать мост в Запорожье, Гончарук закончил брифинг, не захотев отвечать на вопросы.

Прямая речь Гончарука: "Сейчас мы не будем отвечать ни на какие вопросы. Я думаю, что мы еще будем коммуницировать с вами не раз на этой неделе".

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