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СБУ задержала священника, который продавал ракеты и гранаты

Вторник, 3 марта 2020, 16:08
СБУ задержала священника, который продавал ракеты и гранаты

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали духовное лицо одного из храмов Ровенской области на торговле оружием и снарядами, которые незаконно вывезены из района ООС.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По предварительной версии следствия, ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения.

Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО \ ООС с проповеднической миссией. Из командировок сановник возвращался с опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых.

Чтобы избежать разоблачения после получения оплаты злоумышленник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно".

 

Детали: Следователи зафиксировали несколько фактов продажи оружия священником. В частности ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить более 40 тысяч гривен.

Правоохранители сообщили о подозрении настоятелю по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Священнослужителю грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.




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Темы: СБУоружиеРовенская область
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