Новым генпрокурором может стать нардеп из "Слуги народа" Ионушас – источники

10250 просмотров
Вторник, 3 марта 2020, 19:19

Новым генеральным прокурором когут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах и партии "Слуга народа"

Детали: Шансы Рябошапки оставить за собой кресло генпрокурора до последнего были высокими. Все изменилось после его встречb с послами G7. По данным УП, это возмутило президента Владимира Зеленского, который окончательно решил провести увольнение.

Сейчас к голове Офиса президента Андрея Ермака якобы пришли послы G7, которые договариваются относительно директора НАБУ Артема Сытника и Рябошапки.

По словам собеседников, Рябошапка 4 марта должен отчитаться в Раде, на что ему по регламенту выделили всего 5 минут, после чего парламент поддержит постановление о недоверии генпрокурору, которое уже зарегистрировано.

Справка: Ионушас – юрист, 1979 года рождения, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого и Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Работал на руководящих должностях в нескольких юридических фирмах. Был доверенным лицом Зеленского во время выборов президента в 2019 году.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада Офис генпрокурора


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Рябошапки 3 марта 2020, 17:40
Нардепам раздали манипулятивные тезисы для увольнения Гончарука и других 3 марта 2020, 14:05
Рада уволит Маркарову с должности министра финансов — СМИ 3 марта 2020, 14:04
Все новости
Главные новости
Зеленский предложил "слугам" заменить Гончарука на Шмыгаля
На Донбассе погиб военный, еще четверо ранены
Новым генпрокурором может стать нардеп из "Слуги народа" Ионушас – источники
Кандидат "Слуги народа" снялась с выборов в пользу экс-главы Харьковской ОГА
Все новости
Фото

13 фото, которые доказывают, как классно могут выглядеть полные женщины

Война

"Кто-то же должен здесь оставаться – дома": как оживает прифронтовая Попасна

мода

5 свадебных трендов, которые сделают ваш праздник современным

Поиск по сайту
Архив
Весь архів