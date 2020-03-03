Новым генпрокурором может стать нардеп из "Слуги народа" Ионушас – источники

Новым генеральным прокурором когут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах и партии "Слуга народа"

Детали: Шансы Рябошапки оставить за собой кресло генпрокурора до последнего были высокими. Все изменилось после его встречb с послами G7. По данным УП, это возмутило президента Владимира Зеленского, который окончательно решил провести увольнение.

We look forward to the G7 ambassadors’ meeting with Prosecutor General Ryaboshapka today to discuss the substantial progress he has made in reforming the Office of the Prosecutor General. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 3, 2020

Сейчас к голове Офиса президента Андрея Ермака якобы пришли послы G7, которые договариваются относительно директора НАБУ Артема Сытника и Рябошапки.

По словам собеседников, Рябошапка 4 марта должен отчитаться в Раде, на что ему по регламенту выделили всего 5 минут, после чего парламент поддержит постановление о недоверии генпрокурору, которое уже зарегистрировано.

Справка: Ионушас – юрист, 1979 года рождения, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого и Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Работал на руководящих должностях в нескольких юридических фирмах. Был доверенным лицом Зеленского во время выборов президента в 2019 году.