Новым генпрокурором может стать нардеп из "Слуги народа" Ионушас – источники

Новым генеральным прокурором когут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах и партии "Слуга народа"

Детали: Шансы Рябошапки оставить за собой кресло генпрокурора до последнего были высокими. Все изменилось после его встречb с послами G7. По данным УП, это возмутило президента Владимира Зеленского, который окончательно решил провести увольнение.

We look forward to the G7 ambassadors’ meeting with Prosecutor General Ryaboshapka today to discuss the substantial progress he has made in reforming the Office of the Prosecutor General.