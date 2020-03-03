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Новым генпрокурором может стать нардеп из "Слуги народа" Ионушас – источники

Вторник, 3 марта 2020, 18:19
Новым генпрокурором может стать нардеп из Слуги народа Ионушас – источники

Новым генеральным прокурором когут назначить депутата от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, Сергея Ионушаса.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах и партии "Слуга народа"

Детали: Шансы Рябошапки оставить за собой кресло генпрокурора до последнего были высокими. Все изменилось после его встречb с послами G7. По данным УП, это возмутило президента Владимира Зеленского, который окончательно решил провести увольнение.

Сейчас к голове Офиса президента Андрея Ермака якобы пришли послы G7, которые договариваются относительно директора НАБУ Артема Сытника и Рябошапки.

По словам собеседников, Рябошапка 4 марта должен отчитаться в Раде, на что ему по регламенту выделили всего 5 минут, после чего парламент поддержит постановление о недоверии генпрокурору, которое уже зарегистрировано.

Справка: Ионушас – юрист, 1979 года рождения, окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого и Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Работал на руководящих должностях в нескольких юридических фирмах. Был доверенным лицом Зеленского во время выборов президента в 2019 году.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаОфис генпрокурора
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