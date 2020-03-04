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Премьер-лига: "Шахтер" разгромил "Днепр-1" за 25 минут

Среда, 4 марта 2020, 20:08
Премьер-лига: Шахтер разгромил Днепр-1 за 25 минут

Донецкий "Шахтер" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги с разгромным счетом 4:1 победил "Днепр-1".

Поединок прошел в Харькове в среду 4 марта.

Счет в игре был открыт уже на четвертой минуте. После подачи углового Сергей Кривцов ударом головой выводит "Шахтер" вперед – 1:0.

Через пять минут счет стал уже 2:0. Евгений Коноплянка подал в штрафную, где Жуниор Мораес пробил, и мяч от Владимира Адамюка залетел в ворота. Автогол – 2: 0. На 19-й минуте точный удар Тайсона в угол ворот и счет уже 3:0.

Завершил разгром днепрян в первом тайме Коноплянка. После удара Тете мяч отскочил к Евгению, который забивал уже в пустые ворота – 4:0.

У гостей в первом тайме также был момент у ворот "Шахтера", но после удара Алексея Хобленко мяч из пустых ворот выбил Николай Матвиенко.

В заключительные 45 минут поединка рисунок игры не изменился. У горняков снова была пара-тройка моментов сделать счет еще более разгромным, но забили единственный гол во втором тайме днепряне.

На 81-й минуте мяч попал в руку в штрафной Валерия Бондаря и судья ставит пенальти. С 11-ти метров Владислав Супряга переиграл Андрея Пятова, забив четвертый гол в двух матчах.

Другие матчи 21-го тура завершились с такими результатами: "Динамо" – "Колос" – 2: 0, "Мариуполь" – "Ворскла" – 3:0, "Заря" - "Львов" - 2: 0, "Олимпик" – "Десна" – 1:2.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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