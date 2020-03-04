У жены больного коронавирусом черновчанина признаков болезни нет – ОГА

Черновицкая областная администрация сообщает, что у жены инфицированного коронавирусом черновчанина признаков этого заболевания нет, а сам больной чувствует себя уже лучше.

Источник: пресс-служба Черновицкой ОГА

Дословно: "Важное за день. Черновчанин, у которого обнаружили коронавирус, чувствует себя лучше. Жена больного находится в изоляции, ее состояние также удовлетворительное, признаков заболевания нет".

Детали: В ОГА добавили, что новость о заражении черновчанина в Ровно коронавирусом – фейк.

Вместе с тем сообщается, что в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще 4 буковинцев с признаками инфекционного заболевания. Сейчас образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие коронавируса.

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