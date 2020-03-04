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У жены больного коронавирусом черновчанина признаков болезни нет – ОГА

Среда, 4 марта 2020, 20:37
У жены больного коронавирусом черновчанина признаков болезни нет – ОГА

Черновицкая областная администрация сообщает, что у жены инфицированного коронавирусом черновчанина признаков этого заболевания нет, а сам больной чувствует себя уже лучше.

Источник: пресс-служба Черновицкой ОГА

Дословно: "Важное за день. Черновчанин, у которого обнаружили коронавирус, чувствует себя лучше. Жена больного находится в изоляции, ее состояние также удовлетворительное, признаков заболевания нет".

Детали: В ОГА добавили, что новость о заражении черновчанина в Ровно коронавирусом – фейк.

Вместе с тем сообщается, что в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще 4 буковинцев с признаками инфекционного заболевания. Сейчас образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие коронавируса.

Предыстория: 

  • 3 марта в Черновцах обнаружили первый в Украине случай заражения коронавирусом. Инфицированный – житель Черновцов, который вместе с женой вернулся из Италии через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. 
  • Симптомы коронавируса Covid-2019 у украинца, который путешествовал по Италии с 21 февраля, появились через неделю после начала путешествия, мужчина минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам. 
  • Его госпитализировали в изолированный бокс. Его жена, у которой не было симптомов, осталась дома в самоизоляции. В то же время вечером несколько десятков человек собрались у дома, где проживает семья госпитализированного, и с криками требовали от властей вывезти в больницу и изолировать жену больного.
  • Несмотря на то, что для отправки женщины в обсервацию не было медицинских показателей, женщину все же забрали в больницу.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область
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