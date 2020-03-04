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Законопроект о референдуме: украинцев просят высказаться

Среда, 4 марта 2020, 20:45
Законопроект о референдуме: украинцев просят высказаться

На общественное обсуждение, которое продлится до 18 марта, выносится проект закона "О всеукраинском референдуме".

Источник: пресс-служба парламента

Дословно: "С целью учета мнения представителей общественности этот законопроект обнародуется и выносится для обсуждения. С текстом законопроекта может ознакомиться каждый желающий".

Детали: Законопроектом определены основные принципы всеукраинского референдума и предусмотрено, что он проводится на основе всеобщего и равного права голоса.

Согласно пояснительной записке, закон будет регулировать инициирование, подготовку и проведения референдума, а также подсчет результатов и их обнародования.

Текст проекта содержит 156 страниц.

Напомним: Между первым и вторым чтением законопроекту о запуске рынка земли, как об этом заявил президент Владимир Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать иностранцам разрешение на покупку земель.

Украинская правда

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Темы: Верховная Радареферендумзаконодательство
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