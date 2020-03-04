Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Один "слуга народа" пошел против фракции и не поддержал новое правительство

Среда, 4 марта 2020, 21:52
Один слуга народа пошел против фракции и не поддержал новое правительство

Против назначения нового состава правительства проголосовал один депутат из фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде.

Источник: портал Верховной Рады Украины, народный депутат Дмитрий Костюк в facebook

Детали: За назначение нового состава правительства, возглавляемого Денисом Шмыгалем, проголосовало 228 депутатов из фракции "Слуга народа". При этом один депутат из президентской партии проголосовал против.

Как пояснил "слуга народа" Дмитрий Костюк, он голосовали не против нового правительства, а против отдельных старых министров в нем и против голосования "пакетом".

За новое правительство голосовала также группа "За будущее", депутатов которой связывают с олигархом Игорем Коломойским, группа "Доверие" и внефракционные.

Против голосовали фракции ОПЗЖ и "ЕС". Воздержалась фракция "Батькивщины".

Фракция партии "Голос" отказалась участвовать в голосовании и покинула зал. Они объяснили, что не будут голосовать пакетом за правительство, где вместо новых лиц – старые функционеры времен Януковича.

Что было раньше: Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, который возглавит Денис Шмыгаль.

Нардепы 277 голосами поддержали 13 кандидатур, которые ранее предложил Шмыгаль.

В правительстве обновились руководители большинства министерств, однако на должность министра МВД в очередной раз переназначили Арсена Авакова.

После этого нардепы назначили по квоте президента министра обороны (285 голосов) и министра иностранных дел (288 за). 

Читайте также: Кто есть кто в правительстве Шмыгаля. Рассказываем интересные факты о кандидатах на новых министров

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаВерховная РадаКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: