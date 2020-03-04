Один "слуга народа" пошел против фракции и не поддержал новое правительство

Против назначения нового состава правительства проголосовал один депутат из фракции президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде.

Источник: портал Верховной Рады Украины, народный депутат Дмитрий Костюк в facebook

Детали: За назначение нового состава правительства, возглавляемого Денисом Шмыгалем, проголосовало 228 депутатов из фракции "Слуга народа". При этом один депутат из президентской партии проголосовал против.

Как пояснил "слуга народа" Дмитрий Костюк, он голосовали не против нового правительства, а против отдельных старых министров в нем и против голосования "пакетом".

За новое правительство голосовала также группа "За будущее", депутатов которой связывают с олигархом Игорем Коломойским, группа "Доверие" и внефракционные.

Против голосовали фракции ОПЗЖ и "ЕС". Воздержалась фракция "Батькивщины".

Фракция партии "Голос" отказалась участвовать в голосовании и покинула зал. Они объяснили, что не будут голосовать пакетом за правительство, где вместо новых лиц – старые функционеры времен Януковича.

Что было раньше: Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, который возглавит Денис Шмыгаль.

Нардепы 277 голосами поддержали 13 кандидатур, которые ранее предложил Шмыгаль.

В правительстве обновились руководители большинства министерств, однако на должность министра МВД в очередной раз переназначили Арсена Авакова.

После этого нардепы назначили по квоте президента министра обороны (285 голосов) и министра иностранных дел (288 за).

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