Люди с прививками от кори почти не болеют на коронавирус – секретарь СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют на коронавирус.

Источник: интервью Данилова "Украинскому радио"

Прямая речь: "С коронавирусом мы также понимаем, в каких странах мира это происходит, более того, в каких городах, понимаем средний возраст населения, которое болеет на коронавирус, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него.

Подавляющее большинство - это люди пожилого возраста - 80-85+. Люди, которые получили прививку корью, почти не болеют".

Детали: Данилову сказали, что в Украине люди массово скупают крупы, лук и чеснок. И спросили, может ли он успокоить людей.

На это он сказал, что "лук и чеснок - это народное средство, которое позволяет остерегаться и повышать иммунитет в любой период года".

По словам секретаря СНБО, коронавирус не страшен, а хуже всего, когда люди начинают сами себя накручивать и создавать панические настроения.

Он добавил, что обычным гриппом болеет гораздо больше людей: "Более того, от обычного гриппа и погибает больше людей, чем от коронавируса, ежегодно это около 650 000".

Ранее Данилов уже шутил, что лучшее лекарство от коронавируса - "лук, сало и чеснок".

Предыстория:

По миру с конца 2019 года распространяется коронавирус, названный Covid 2019: им заразились уже более 95 тысяч человек.

За пределами Украины заразились этим вирусом уже 5 украинцев: девушка в Италии и 4 члена экипажа лайнера "Diamond Princess" (одна уже вылечилась).

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