В МИД назвали норвежскую конференцию по Крыму попыткой РФ выдать желаемое за действительное

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Четверг, 5 марта 2020, 14:52

Украина рассматривает инициативу о проведении в конце марта в Осло так называемой "конференции по Крыму", как очередную попытку РФ придать видимость легитимности своим незаконным попыткам аннексировать Крым.

Источник: сайт МИД со ссылкой на спикера министерства Екатерину Зеленко, "Крым. Реалии"

Прямая речь: "Рассматриваем инициативу о проведении в конце марта в Осло так называемой конференции по Крыму как очередную попытку российской пропагандистской и дезинформационной машины придать видимость легитимности своим незаконным и осужденным всем миром попыткам аннексировать Автономную Республику Крым Украины.

Уже не первый раз Москва прибегает к услугам своих апологетов, точка зрения которых астрономически далека от официальной и является маргинальной в мировом, европейском и, в данном случае, норвежском контексте. Таким образом, рассматриваем провокацию относительно так называемой конференции как попытку выдать желаемое за действительное".

Детали: В МИД напомнили, что правительство Норвегии "занимает твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

По словам Зеленко, эта позиция последовательно подтверждается высшим политическим руководством Норвегии и эту позицию еще раз подтвердил посол Норвегии Уле Терье Хорпестад во время встречи 4 марта в МИД Украины.

Как сообщает "Крым. Реалии", в Норвегии анонсировали проведение конференции на тему аннексированного Крыма 27 марта.

Отмечается, что мероприятие "в рамках народной дипломатии" готовит организация, члены которой не раз посещали аннексированный полуостров и оккупированные территории Донбасса.  

  

Темы: МИД Норвегия Крым


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