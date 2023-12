В ЕС отреагировали на смену правительства в Украине

Евросоюз считает, что предыдущее украинское правительство во главе с Алексеем Гончаруком достигло хорошего прогресса, и надеется, что новое правительство во главе с Денисом Шмыгалем продемонстрирует аналогичную степень решимости проводить реформы.

Соответствующее заявление ЕС в своем Twitter опубликовал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Хороший прогресс был достигнут в рамках предыдущего правительства во главе с премьер-министром Гончаруком за последние шесть месяцев в осуществлении широкой и амбициозной программы реформ, которая включает реализацию Соглашения об ассоциации ЕС-Украина", - говорится в заявлении.

EU on #Ukraine reshuffle: "Good progress was achieved under the previous Gov, headed by PM Honcharuk, over the past 6 months, in the pursuit of a broad and ambitious reform agenda, which includes implementation of the EU-Ukr AA." 1/2

"Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную степень решимости проводить эти реформы, в частности борьбу с коррупцией и корыстными интересами и в важных секторах, в частности финансовом. Верховенство права остается краеугольным камнем стабильности, экономики и инвестиций", - добавили в Брюсселе.

..."We expect the new Gov to demonstrate a similar degree of determination to pursue these reforms, incl the fight against corruption& vested interests & in important sectors, incl financial sector. The Rule of Law remains the cornerstone of econ stability & investments." 2/2