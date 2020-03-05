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Правоохранителей подозревают в ограблении женщины в отделении полиции

Четверг, 5 марта 2020, 18:43
Правоохранителей подозревают в ограблении женщины в отделении полиции

Следователи Государственного бюро расследований Полтавы подозревают сотрудников Основянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области к исчезновению $10 тысяч.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По предварительной информации ГБР, жительница Харькова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении с ее квартиры $26 тысяч. Позже выяснилось, что деньги забрал отец заявительницы.

По словам мужчины, после того как его вызвали в отдел полиции, всю сумму он отдал полицейским. В то же время правоохранители вернули дочери лишь $16 тысяч.

Преступникам грозит заключение от 7 до 10 лет (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Напомним: 5 марта СБУ заявляла, что прекратила функционирование масштабной коррупционной схемы, организованной должностными лицами таможенного поста "Ковель".

Украинская правда
Темы: ГБРполиция
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