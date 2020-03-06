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Формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции

Пятница, 6 марта 2020, 06:21
Формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции

5 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов наших позиций.

Дословно: "Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали - с нашей стороны режим тишины были соблюдены.

Вчера, 05 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще 2 военнослужащего Объединенных сил получили боевое поражения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет".

Темы: Донбассвойна
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