Формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции

2183 просмотра
Пятница, 6 марта 2020, 07:21

5 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов наших позиций.

Дословно: "Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения №3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали - с нашей стороны режим тишины были соблюдены.

Вчера, 05 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще 2 военнослужащего Объединенных сил получили боевое поражения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет".

Темы: Донбасс война


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус 6 марта 2020, 01:18
Украинского бойца ранили на Донбассе, еще двое получили боевое поражение 5 марта 2020, 18:46
В ОРЛО бросили за решетку женщину якобы за госизмену 5 марта 2020, 14:09
Все новости
Главные новости
Шмыгаль о воде в Крым: надо подавать, потому что там живут украинцы
Рада отправила Рябошапку в отставку
Для недоверия Рябошапке СН понадобится помощь, преемника еще выбирают – СМИ
Зеленский о Рябошапке: Нет результата – не занимай место
Все новости
Фото

Кем стали юные актеры из сериала "Альф"

советы

Как поддерживать дружбу на расстоянии

еда

7 причин есть имбирь ежедневно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів