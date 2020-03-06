Поезд метро Киева снят с линии из-за взрыва петарды

В метрополитене Киева один поезд отправили в депо из-за взрыва петарды.

Источник: столичный метрополитен, пресс-секретарь метро Киева Наталья Макогон в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции" Вокзальная ". Поезд снят в депо, работают правоохранители".

Детали: Метрополитенцивци одновременно скажут, что подземка работает в обычном режиме.

Пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон объяснила УП, что пострадавших и повреждений нет.

Прямая речь: "Следующим поездом пассажиры поехали в обычном режиме. Правоохранители ведут свои следственные действия. Пострадавших нет, повреждений в вагоне нет".