ФСБшники в Крыму заявили о задержании украинца

В Погрануправлении ФСБ России по Крыму заявили о задержании граждан Украины и России, которые якобы находятся в российском федеральном розыске.

Источник: российские СМИ со ссылкой на зяавление Погрануправления ФСБ России по Крыму, пишет "Крым.Реалии"

Детали: Согласно сообщению, задержанный - гражданин Украины 1983 года рождения, который следовал из Киева в Феодосию.

Дословно: "Во время проверки документов пограничникам стало известно, что его личностью заинтересованы российские органы внутренних дел Керчи. Согласно информации, ранее 36-летний гражданин Украины совершил кражу в одном из местных магазинов и к моменту очередного посещения Крыма был объявлен в розыск".

По факту хищения российские следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК России – кража".

Детали: Второй задержанный - гражданин РФ 1993 года рождения, направлялся из Чернигова в Керчь. В отношении него крымскими правоохранительными органами открыто уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере.

Сообщается, что оба задержанных переданы сотрудникам МВД для осуществления дальнейших процессуальных действий.