Киев усиливает меры безопасности против коронавируса

Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА ввела дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Источник: Официальный сайт Киевского горсовета

Детали: В сообщении указывается, что в медицинских учреждениях будет обеспечен отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, а также отбор биологического материала от больных с респираторной симптоматикой для проведения лабораторных исследований.

Комиссия распорядилась обеспечить медицинские учреждения запасом противовирусных препаратов, в том числе, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.

В то же время должны усилить текущие дезинфекционные мероприятия на остановках общественного транспорта, в помещениях станций метрополитена, подвижном составе, вагонах поездов, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена.

Режим дезинфекции должны усилить на вокзалах, в учреждениях торговли, учреждениях культуры и торгово-развлекательных заведениях, кинотеатрах и тому подобное.

В учебных заведениях Киева и общежитиях должны ограничить проведение культурно-массовых мероприятий.

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