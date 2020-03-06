В Киеве закроют на ремонт один из мостов

10-12 марта проход и проезд велосипедистов по Парковому пешеходному мосту временно перекроют из-за ремонтных работ.

Источник: пресс-служба Киевской городской администрации

Дословно: "С 8:00 10 марта по 23:00 12 марта проход и проезд велосипедистов Парковым пешеходным мостом временно перекроют".

Детали: В настоящее время специалисты КП "Киевавтодормост" будут ремонтировать элементы противовеса у опоры N 3.

Отмечается, что ремонт будут проводить в будние дни, так как на выходных этим мостом пользуются много людей.