В Киеве закроют на ремонт один из мостов
Пятница, 6 марта 2020, 15:03
10-12 марта проход и проезд велосипедистов по Парковому пешеходному мосту временно перекроют из-за ремонтных работ.
Источник: пресс-служба Киевской городской администрации
Дословно: "С 8:00 10 марта по 23:00 12 марта проход и проезд велосипедистов Парковым пешеходным мостом временно перекроют".
Детали: В настоящее время специалисты КП "Киевавтодормост" будут ремонтировать элементы противовеса у опоры N 3.
Отмечается, что ремонт будут проводить в будние дни, так как на выходных этим мостом пользуются много людей.
Украинская правда