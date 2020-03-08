Зеленский признался, что это он отправил Скалецкую в обсервацию

Президент Владимир Зеленский рассказал, что это он предложил экс-министру здравоохранения Зоряне Скалецкой присоединиться к эвакуированным из Уханя украинцам при обсервации в Новых Санжарах.

Источник: интервью Зеленского The Guardian, опубликованное в субботу

Прямая речь Зеленского: "Это был ее выбор, но предложил это я".

Детали: Издание отмечает, что после этой фразы Зеленский улыбнулся так, что стало понятно, что он дал Скалецкой небольшой выбор.

Что предшествовало: Ранее Скалецкая в интервью "Немецкой волне" утверждала, что инициатива ее проживания в Новых Санжарах исходила от Минздрава, но согласовывалась с экс-премьером Алексеем Гончаруком и президентом Владимиром Зеленским.

"Скажем так, это была идея скорее не рабочая, а творческая. Но после определенного периода она уже перешла в не просто идею, а решение... Я думаю, что идея исходила от нас. А все вопросы, связанные дальше с воплощением этой идеи, конечно, мы согласовывали сначала с премьером, а затем с президентом", - говорила она.

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