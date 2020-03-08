Зеленский признался, что это он отправил Скалецкую в обсервацию
Президент Владимир Зеленский рассказал, что это он предложил экс-министру здравоохранения Зоряне Скалецкой присоединиться к эвакуированным из Уханя украинцам при обсервации в Новых Санжарах.
Источник: интервью Зеленского The Guardian, опубликованное в субботу
Прямая речь Зеленского: "Это был ее выбор, но предложил это я".
Детали: Издание отмечает, что после этой фразы Зеленский улыбнулся так, что стало понятно, что он дал Скалецкой небольшой выбор.
Что предшествовало: Ранее Скалецкая в интервью "Немецкой волне" утверждала, что инициатива ее проживания в Новых Санжарах исходила от Минздрава, но согласовывалась с экс-премьером Алексеем Гончаруком и президентом Владимиром Зеленским.
"Скажем так, это была идея скорее не рабочая, а творческая. Но после определенного периода она уже перешла в не просто идею, а решение... Я думаю, что идея исходила от нас. А все вопросы, связанные дальше с воплощением этой идеи, конечно, мы согласовывали сначала с премьером, а затем с президентом", - говорила она.
Знать больше: Коронавирус и новосанжарский синдром. Как власть довела эвакуацию с Китая до паники в Украине
Предыстория:
- Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть в Китае с декабря прошлого года. Позже коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
- Вечером 20 февраля 72 эвакуированных из Китая человека (украинцы и ностранцы) вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию (изоляцию и наблюдение, в народе – "карантин") в медучреждении МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Местные жители встретили их протестами из-за страха заражения.
- В то время министр МОЗ Зоряна Скалецкая после протестов жителей Новых Санжар заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.
- 5 марта президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава МВС Арсен Аваков и главный санврач Украины Виктор Ляшко приехали в Новые Санжары на Полтавщине, где истек 14-дневный срок обсервации эвакуированных из Китая граждан. Зеленский обнял Скалецкую, заявив, что "не боится".