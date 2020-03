На премьера Судана совершили покушение: пытались взорвать в авто

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук пережил попытку покушения: главу правительства пытались взорвать с помощью бомбы, заложенной в автомобиль.

Источник: Al Arabiya со ссылкой на государственные СМИ и источник в правительстве

Детали: Попытка покушения была совершена в понедельник в столице страны Хартуме. Сообщается, что автомобиль, наполненный взрывчаткой, атаковал колонну машин из сопровождения Хамдука.

Ответственность за покушение в настоящее время не взял на себя никто.

Дословно: "Хамдук был перемещен в безопасное место. Его семья подтвердила, что после взрыва, нацеленного на его конвой, он находится в безопасности", - сообщили местные СМИ.

Детали: Хамдук был назначен премьер-министром в августе 2019 года после того, как в результате протестов президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности и заменен переходным правительством из военных генералов и гражданских лиц до следующих выборов президента, назначенных на 2022 год.

Police are seen at the scene where #Sudan's Prime Minister Abdullah Hamdok survived an attempted assassination in Khartoum.https://t.co/cnMbqqySNY pic.twitter.com/nFLETq8yNU