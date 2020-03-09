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На премьера Судана совершили покушение: пытались взорвать в авто

Понедельник, 9 марта 2020, 10:16
На премьера Судана совершили покушение: пытались взорвать в авто

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук пережил попытку покушения: главу правительства пытались взорвать с помощью бомбы, заложенной в автомобиль.

Источник: Al Arabiya со ссылкой на государственные СМИ и источник в правительстве 

Детали: Попытка покушения была совершена в понедельник в столице страны Хартуме. Сообщается, что автомобиль, наполненный взрывчаткой, атаковал колонну машин из сопровождения Хамдука. 

Ответственность за покушение в настоящее время не взял на себя никто. 

Дословно: "Хамдук был перемещен в безопасное место. Его семья подтвердила, что после взрыва, нацеленного на его конвой,  он находится в безопасности", - сообщили местные СМИ. 

Детали: Хамдук был назначен премьер-министром в августе 2019 года после того, как в результате протестов президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности и заменен переходным правительством из военных генералов и гражданских лиц до следующих выборов президента, назначенных на 2022 год.

 
фото Al Arabiya

Украинская правда
Темы: премьервзрыв
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