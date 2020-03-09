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COVID-19: Украинцам советуют воздержаться от поездок и быть бдительными

Понедельник, 9 марта 2020, 11:00
COVID-19: Украинцам советуют воздержаться от поездок и быть бдительными

Гражданам Украины рекомендовано временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.

Источник: пресс-центр МИД Украины

Дословно: "Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов".

"Также гражданам следует сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины и зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ", следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте МИД Украины и вебресурсе Tripadvisor".

Детали: В случае чрезвычайной ситуации, возникновении угрозы жизни и здоровью гражданам Украины рекомендуется обращаться в ближайшее дипучреждение Украины: справочная информация - на сайте МИД Украины, круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, электронная почта.

Также необходимо следовать рекомендациям ВОЗ и органов здравоохранения Украины.

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Напомним,

По состоянию на 9 марта, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на всех континентах превысило 110 тысяч человек, вылечились почти 62 тыс. человек. 

Украинская правда
Темы: коронавирусздоровьеМинздравтуризм
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