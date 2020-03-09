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Украинский прокурор по MH17, не прошедший аттестацию, остается в следственной группе

Понедельник, 9 марта 2020, 13:55
Украинский прокурор по MH17, не прошедший аттестацию, остается в следственной группе

Представитель Украины в международной совместной следственной группе по расследованию катастрофы MH17 (Joint investigation team, JIT), не имеющий статуса прокурора после переаттестации, продолжит сотрудничество с Нидерландами.

Об этом рассказал замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, отвечая на вопрос "Европейской правды" в судебном комплексе Схипхола, где проходят первые слушания по делу сбитого малайзийского Боинга. 

Ранее сообщалось, что в рамках реформы прокуратуры были уволены украинские прокуроры, расследовавшие дело MH17.

Мамедов подтвердил, что определенные изменения произошли, но заверил, что они не повлияют на сотрудничество Украины с международной следственной группой.

"Из прокуроров, осуществлявших процессуальный надзор в национальном судопроизводстве только один прокурор был "в теме" и имел достаточные знания, и он остался в международной следственной группе. Но он (уже не имея статуса прокурора - ЕП) сейчас работает там в качестве государственного служащего, как заместитель начальника отдела (в офисе генпрокурора)", - заявил он.

Мамедов не уточнил фамилию этого прокурора, но исходя из описания, речь идет об Олеге Пересаде.

Заместитель генпрокурора также отметил, что речь не идет о провале тестирования этим прокурором. "Корректно будет говорить, что он не изъявил желания участвовать в конкурсе (обновленной прокуратуры)", - заявил Мамедов.

Напомним,

9 марта в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнере, при этом всех подсудимых боевиков удалось уведомить об этом суде. 

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Темы: MH17судпрокуратура
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