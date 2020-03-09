Во вторник в Украине все еще будет царить туман

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Понедельник, 9 марта 2020, 15:45

10 марта ночью и утром в большинстве регионов Украины ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС, синоптик Наталка Диденко в Facebook 

Детали: В связи с прогнозом синоптиков I уровень опасности объявлен в северных, западных, большинстве центральных и Одесской областях.

Также 10 марта в высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Прямая речь Диденко: "Завтра будет сухо практически во всех областях Украины, а вот в среду придет атмосферный фронт с дождями. 10 марта погоду Украины будет определять антициклон, поэтому осадков не предвидится".

 

Температура воздуха будет высокой на юге, в центре и на Востоке, +12...+18. Воздух посвежее окутает север, +9...+13. На Западе предполагается настоящая мартовская прохлада: +7... +12.

В Киеве 10 марта без осадков, температура около +13. 11 марта в столицу придет атмосферный фронт, будут дожди, посвежеет до +10, усилится ветер".

 
прогноз на 10 березня
 

Украинская правда
Темы: погода


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