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ООС: 8 обстрелов, пострадал военный

Понедельник, 9 марта 2020, 18:12
ООС: 8 обстрелов, пострадал военный

На Донбассе с начала суток в понедельник зафиксировано 8 вражеских обстрелов, один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово – из БПЛА враг сбросил ВОГ-17; вблизи Водяного – с миномета калибра 82 мм – 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета.

Пять обстрелов осуществлено в районе оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Орехово – с миномета калибра 120 мм противник выпустил 5 мин; вблизи Зайцево – с 82-мм миномета – 4 мины; в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганаське и Авдеевка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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