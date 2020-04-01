Коронавирус: в Турции число смертей возросло до 214

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Среда, 1 апреля 2020, 04:38

В Турции возросло число летальных случаев от осложнений, вызванных новым коронавируса.

Источник: Anadolu

Детали: По данным Министерства здравоохранения страны, за последние сутки от осложнений умерли 46 человек.

Общее количество лиц, у которых подтвердили COVID-19 превысила 13 000.

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22 часов 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев COVID-19.
  • В мире с 855 007 случаев заболевания новым коронавируса 42 032 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: Турция коронавирус


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