В Турции возросло число летальных случаев от осложнений, вызванных новым коронавируса.

Источник: Anadolu

Детали: По данным Министерства здравоохранения страны, за последние сутки от осложнений умерли 46 человек.

Общее количество лиц, у которых подтвердили COVID-19 превысила 13 000.

Напомним: