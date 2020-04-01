Коронавирус: в Турции возросло число смертей
Среда, 1 апреля 2020, 04:38
В Турции возросло число летальных случаев от осложнений, вызванных новым коронавируса.
Источник: Anadolu
Детали: По данным Министерства здравоохранения страны, за последние сутки от осложнений умерли 46 человек.
Общее количество лиц, у которых подтвердили COVID-19 превысило 13 000. 214 человек умерло.
Напомним:
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22 часов 31 марта в Украине подтверждено 645 случаев COVID-19.
- В мире с 855 007 случаев заболевания новым коронавируса 42 032 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.