Зеленский и Эрдоган обсудили поставки респираторов и защитных костюмов Украине

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Среда, 1 апреля 2020, 20:28

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоганом пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны о поставках респираторов и защитных костюмов.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт главы государства.

"Собеседники обсудили ситуацию вокруг распространения короавируса в мире и меры, принимаемые в обеих странах с целью обеспечения защиты граждан. Были достигнуты ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничеству между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями ", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили ситуацию для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию. Эрдоган заверил, что ответственные турецкие министерства получат поручение, и ситуация в ближайшее время будет решена.

"Глава Украинского государства поблагодарил за последовательную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждение незаконной аннексии Крыма, а также за поддержку крымских татар. В этой связи президенты выразили удовлетворение реализацией договоренностей, достигнутых во время их личной встречи 3 февраля, в частности по строительству жилья в Херсоне и Геническе для вынужденных переселенцев из Крыма", - отметили в Офисе президента.

Темы: Зеленский Эрдоган коронавирус


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