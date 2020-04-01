В Украине уже 794 случая коронавируса: рекордный скачок за сутки
17056 просмотров
Среда, 1 апреля 2020, 22:13
По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это на 149 больше, чем было зафиксировано сутки назад.
Источник: данные Центра общественного здоровья, обнародованные в телеграмм-канале Минздрава
Детали: Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В целом 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
С начала года Центр общественного здоровья получил 3834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.
Дополняется ...
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!