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В Украине уже почти 800 случев коронавируса: рекордный скачок за сутки

Среда, 1 апреля 2020, 22:13
В Украине уже почти 800 случев коронавируса: рекордный скачок за сутки

По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это на 149 больше, чем было зафиксировано сутки назад.

Источник: данные Центра общественного здоровья, обнародованные в телеграмм-канале Минздрава

Детали: Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В целом 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

 

С начала года Центр общественного здоровья получил 3834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

 

Предыстория:

  • 31 марта по состоянию на 22:00 в Украине было зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Рост за сутки - 97 заражений.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019Украина
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