В Украине уже 794 случая коронавируса: рекордный скачок за сутки

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Среда, 1 апреля 2020, 22:13

По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это на 149 больше, чем было зафиксировано сутки назад.

Источник: данные Центра общественного здоровья, обнародованные в телеграмм-канале Минздрава

Детали: Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В целом 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

 

С начала года Центр общественного здоровья получил 3834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

 

Дополняется ...

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Украина


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