Нардепа Лероса допросили по делу о "пленки с братом Ермака"

10 апреля в Службе безопасности Украины состоялся допрос народного депутата Гео Леороса по делу о "так называемыех пленках" с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком.

Источник: адвокат Лероса Маси Найема в Facebook, комментарии Лероса и Найема "Украинской правде"

Прямая речь Найема: "Допрос народного депутата Гео Лероса в СБУ состоялся. На все вопросы следователя Гео дал ответы".

Прямая речь Лероса: "Допрос длился 40 минут, в общем поставили где-то около 10-15 вопросов. Они больше касались, знаком ли я с фигурантами этих видео, встречались ли мы, или передавали ли они мне что-то или не передавали".

Детали: Лерос добавил, что он ответил на все вопросы. Он также добавил, что был на допросе с адвокатом, а сам разговор проходил с соблюдением карантина – на входе в здание СБУ им измерили температуру, а разговаривали они в масках.

Других повесток на допросы у Лероса пока нет.

По словам Найема, допрос проходил в объединенном производстве по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и по ст. 190 УК (мошенничество).

По этому делу допросили также других лиц – в частности, фигурантов видео Дмитрия Штанько и Сергея Шумского.

Лерос в Facebook заявил, что расценивает постоянные вызовы на допросы как политическое давление.

По его словам, у правоохранителей есть уже два свидетеля, которые написали заявления в НАБУ и которые подтвердили, что "возглавляет коррупционную схему глава ОПУ Андрей Ермак и для него они собирали деньги".

Лерос призвал правоохранителей заняться "делом", а не "политическим преследованием в угоду Ермаку", потому что "это стыдно".

Он также призвал СМИ высвечивать "коррупцию главы офиса президента", а не быть молчаливыми соучастниками.

Что было раньше: 6 апреля народный депутат Гео Лерос, который обнародовал так называемые "пленки с братом Ермака", уже приходил на допрос в СБУ, но просил перенести его, поскольку силовики хотели допрашивать его не в том производстве, по которому вызывали.

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