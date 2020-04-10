Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепа Лероса допросили по делу о "пленки с братом Ермака"

Пятница, 10 апреля 2020, 15:41
Нардепа Лероса допросили по делу о пленки с братом Ермака

10 апреля в Службе безопасности Украины состоялся допрос народного депутата Гео Леороса по делу о "так называемыех пленках" с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком.

Источник: адвокат Лероса Маси Найема в Facebook, комментарии Лероса и Найема "Украинской правде"

Прямая речь Найема: "Допрос народного депутата Гео Лероса в СБУ состоялся. На все вопросы следователя Гео дал ответы".

Прямая речь Лероса: "Допрос длился 40 минут, в общем поставили где-то около 10-15 вопросов. Они больше касались, знаком ли я с фигурантами этих видео, встречались ли мы, или передавали ли они мне что-то или не передавали".

Детали: Лерос добавил, что он ответил на все вопросы. Он также добавил, что был на допросе с адвокатом, а сам разговор проходил с соблюдением карантина – на входе в здание СБУ им измерили температуру, а разговаривали они в масках.

Других повесток на допросы у Лероса пока нет.

По словам Найема, допрос проходил в объединенном производстве по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и по ст. 190 УК (мошенничество).

По этому делу допросили также других лиц – в частности, фигурантов видео Дмитрия Штанько и Сергея Шумского.

Лерос в Facebook заявил, что расценивает постоянные вызовы на допросы как политическое давление. 

По его словам, у правоохранителей есть уже два свидетеля, которые написали заявления в НАБУ и которые подтвердили, что "возглавляет коррупционную схему глава ОПУ Андрей Ермак и для него они собирали деньги".  

Лерос призвал правоохранителей заняться "делом", а не "политическим преследованием в угоду Ермаку", потому что "это стыдно".

Он также призвал СМИ высвечивать "коррупцию главы офиса президента", а не быть молчаливыми соучастниками.

Что было раньше: 6 апреля народный депутат Гео Лерос, который обнародовал так называемые "пленки с братом Ермака", уже приходил на допрос в СБУ, но просил перенести его, поскольку силовики хотели допрашивать его не в том производстве, по которому вызывали.

Читайте также: "Люби друзи" Зеленского. Первый коррупционный скандал Зе!команды

Предыстория:

  • Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи,  на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака– Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
  • Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
  • Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
  • Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открылиуже 5 уголовных производств. 
  • Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.
  • Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, а другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.
  • Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гео Лерос СБУдопросАндрей Ермак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Гео Лерос
Лерос сообщил, что выиграл суд против ВР, которая отстранила его от заседаний
Корниенко прокомментировал отстранение Лероса от участия в заседаниях ВР
Рада отстранила Лероса от заседаний: он говорит, что из-за критики в адрес Ермака
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: