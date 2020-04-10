Нардепа Лероса допросили по делу о "пленки с братом Ермака"
10 апреля в Службе безопасности Украины состоялся допрос народного депутата Гео Леороса по делу о "так называемыех пленках" с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком.
Источник: адвокат Лероса Маси Найема в Facebook, комментарии Лероса и Найема "Украинской правде"
Прямая речь Найема: "Допрос народного депутата Гео Лероса в СБУ состоялся. На все вопросы следователя Гео дал ответы".
Прямая речь Лероса: "Допрос длился 40 минут, в общем поставили где-то около 10-15 вопросов. Они больше касались, знаком ли я с фигурантами этих видео, встречались ли мы, или передавали ли они мне что-то или не передавали".
Детали: Лерос добавил, что он ответил на все вопросы. Он также добавил, что был на допросе с адвокатом, а сам разговор проходил с соблюдением карантина – на входе в здание СБУ им измерили температуру, а разговаривали они в масках.
Других повесток на допросы у Лероса пока нет.
По словам Найема, допрос проходил в объединенном производстве по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и по ст. 190 УК (мошенничество).
По этому делу допросили также других лиц – в частности, фигурантов видео Дмитрия Штанько и Сергея Шумского.
Лерос в Facebook заявил, что расценивает постоянные вызовы на допросы как политическое давление.
По его словам, у правоохранителей есть уже два свидетеля, которые написали заявления в НАБУ и которые подтвердили, что "возглавляет коррупционную схему глава ОПУ Андрей Ермак и для него они собирали деньги".
Лерос призвал правоохранителей заняться "делом", а не "политическим преследованием в угоду Ермаку", потому что "это стыдно".
Он также призвал СМИ высвечивать "коррупцию главы офиса президента", а не быть молчаливыми соучастниками.
Что было раньше: 6 апреля народный депутат Гео Лерос, который обнародовал так называемые "пленки с братом Ермака", уже приходил на допрос в СБУ, но просил перенести его, поскольку силовики хотели допрашивать его не в том производстве, по которому вызывали.
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Предыстория:
- Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака– Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.
- Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.
- Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.
- Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открылиуже 5 уголовных производств.
- Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.
- Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, а другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.
- Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.