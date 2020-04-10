Нардепа Лероса допросили по делу о "пленки с братом Ермака"

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Пятница, 10 апреля 2020, 15:41

10 апреля в Службе безопасности Украины состоялся допрос народного депутата Гео Леороса по делу о "так называемыех пленках" с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком.

Источник: адвокат Лероса Маси Найема в Facebook, комментарии Лероса и Найема "Украинской правде"

Прямая речь Найема: "Допрос народного депутата Гео Лероса в СБУ состоялся. На все вопросы следователя Гео дал ответы".

Прямая речь Лероса: "Допрос длился 40 минут, в общем поставили где-то около 10-15 вопросов. Они больше касались, знаком ли я с фигурантами этих видео, встречались ли мы, или передавали ли они мне что-то или не передавали".

Детали: Лерос добавил, что он ответил на все вопросы. Он также добавил, что был на допросе с адвокатом, а сам разговор проходил с соблюдением карантина – на входе в здание СБУ им измерили температуру, а разговаривали они в масках.

Других повесток на допросы у Лероса пока нет.

По словам Найема, допрос проходил в объединенном производстве по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и по ст. 190 УК (мошенничество).

По этому делу допросили также других лиц – в частности, фигурантов видео Дмитрия Штанько и Сергея Шумского.

Ирина Балачук, УП
Темы: Гео Лерос СБУ допрос Андрей Ермак


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