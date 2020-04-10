Нардепа Лероса допитали у справі про "плівки з братом Єрмака"

10 квітня в Службі безпеки України відбувся допит народного депутата Гео Леороса у справі про так звані "плівки" з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком.

Джерело: адвокат Лероса Масі Найєма у Facebook, коментарі Лероса і Найєма "Українській правді"

Пряма мова Найєма: "Допит народного депутата Гео Лероса в СБУ відбувся. На всі питання слідчого Гео надав відповіді".

Пряма мова Лероса: "Допит тривав 40 хвилин, загалом поставили десь близько 10-15 питань. Вони більше стосувались, чи знайомий я з фігурантами цих відео, чи ми зустрічались, чи щось вони мені передавали чи не передавали".

Деталі: Лерос додав, що він відповів на всі питання. Він також додав, що був на допиті з адвокатом, а сама розмова проходила з дотриманням карантину – на вході в будівлю СБУ їм поміряли температуру, а розмовляли вони у масках.

Інших повісток на допити Лерос наразі не має.

За словами Найєма, допит проходив в об’єднаному провадженні (за ч. 2 ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та за ст. 190 ККУ (шахрайство).

По цій справі допитали також інших осіб – зокрема, фігурантів відео Дмитра Штанька і Сергія Шумського.

Лерос у Facebook заявив, що розцінює постійні виклики на допити як політичний тиск.

За його словами, у правоохоронців є вже два свідки, які написали заяви в НАБУ і які підтвердили, що "очолює корупційну схему глава ОПУ Андрій Єрмак і для нього вони збирали гроші".

Лерос закликав правоохоронців зайнятися "справою", а не "політичним переслідуванням на догоду Єрмаку", тому що "це соромно".

Він також закликав ЗМІ висвічувати "корупцію глави офісу президента", а не бути мовчазними співучасниками.

Що було раніше: 6 квітня народний депутат Гео Лерос, який оприлюднив так звані "плівки з братом Єрмака", уже приходив на допит в СБУ, але просив перенести допит, оскільки силовики хотіли допитувати його не у тому провадженні, по якому викликали.

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