Нардепа Лероса допитали у справі про "плівки з братом Єрмака"
10 квітня в Службі безпеки України відбувся допит народного депутата Гео Леороса у справі про так звані "плівки" з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком.
Джерело: адвокат Лероса Масі Найєма у Facebook, коментарі Лероса і Найєма "Українській правді"
Пряма мова Найєма: "Допит народного депутата Гео Лероса в СБУ відбувся. На всі питання слідчого Гео надав відповіді".
Пряма мова Лероса: "Допит тривав 40 хвилин, загалом поставили десь близько 10-15 питань. Вони більше стосувались, чи знайомий я з фігурантами цих відео, чи ми зустрічались, чи щось вони мені передавали чи не передавали".
Деталі: Лерос додав, що він відповів на всі питання. Він також додав, що був на допиті з адвокатом, а сама розмова проходила з дотриманням карантину – на вході в будівлю СБУ їм поміряли температуру, а розмовляли вони у масках.
Інших повісток на допити Лерос наразі не має.
За словами Найєма, допит проходив в об’єднаному провадженні (за ч. 2 ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та за ст. 190 ККУ (шахрайство).
По цій справі допитали також інших осіб – зокрема, фігурантів відео Дмитра Штанька і Сергія Шумського.
Лерос у Facebook заявив, що розцінює постійні виклики на допити як політичний тиск.
За його словами, у правоохоронців є вже два свідки, які написали заяви в НАБУ і які підтвердили, що "очолює корупційну схему глава ОПУ Андрій Єрмак і для нього вони збирали гроші".
Лерос закликав правоохоронців зайнятися "справою", а не "політичним переслідуванням на догоду Єрмаку", тому що "це соромно".
Він також закликав ЗМІ висвічувати "корупцію глави офісу президента", а не бути мовчазними співучасниками.
Що було раніше: 6 квітня народний депутат Гео Лерос, який оприлюднив так звані "плівки з братом Єрмака", уже приходив на допит в СБУ, але просив перенести допит, оскільки силовики хотіли допитувати його не у тому провадженні, по якому викликали.
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
- Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
- Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
- Сам Денис Єрмак заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.
- Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а інший фігурант Сергій Шумський є гласним позаштатним співробітником оперативного управління СБУ.
- Штанько також заявив, що загалом від людей, які претендували на якісь посади у державній владі, для Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а Андрію Єрмака передавали 10 тисяч доларів.