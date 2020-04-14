Главные новости понедельника и ночи: Лавра на карантине, изменения в госбюджете

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Вторник, 14 апреля 2020, 08:00

В Лавре вторая смерть от коронавируса, Рада приняла изменения в госбюджет — актуальные новости 13 апреля.

О вспышке в Лавре

Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям — за минувшие сутки там зарегистрировали 63 случая коронавируса, общее количество превысило 90.

В святыни вторая смерть от COVID-19 — умер 47-летний мужчина. Также заболевание подтвердилось у наместника лавры Павла.

О госбюджете

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисный" бюджет — за это решение проголосовали 249 нардепов.

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О других важных новостях

Лидером среди кандидатов на должность городского главы Киева является Виталий Кличко, он опережает Сергея Притулу и Александра Ткаченко в предпочтениях избирателей.

Верховная Рада поддержала законопроект, ужесточающий ответственность за сжигание сухой растительности в экосистемах Украины.

В Украине зафиксировано 3102 случая заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 325. В результате осложнений умерли 93 человека, 97 украинцев выздоровели.

Минздрав Украины увеличивает количество тестирований на коронавирус в сутки – сейчас ежедневно тестируют от 2,5 до 3 тыс. человек.

Полиция Флоренции остановила велосипедиста, который выехал на тренировку, несмотря на строгий карантин — итальянец сознательно нарушил ограничения, чтобы не сидеть дома с женой и дочерьми.

Верховная Рада разрешила во время эпидемии коронавируса ограничивать доступ к административно-территориальным единицам контрольно-пропускными пунктами с военными.

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность ситуацией, разворачивающейся вокруг пожаров в зоне отчуждения возле ЧАЭС.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

Украинская правда


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