Головні новини понеділка і ночі: Лавра на карантині, зміни у держбюджеті
У Лаврі друга смерть від коронавірусу, Рада ухвалила зміни до держбюджету — актуальні новини 13 квітня.
Про спалах у Лаврі
Києво-Печерську лавру закрили на карантин за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій — за минулу добу там зареєстрували 63 випадки коронавірусу, загальна кількість перевищила 90.
У святині друга смерть від COVID-19 — помер 47-річний чоловік. Також захворювання підтвердилось у намісника лаври Павла.
Про держбюджет
Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" кошторис — за це рішення проголосували 249 нардепів.
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Про інші важливі новини
Лідером серед кандидатів на посаду міського голови Києва є Віталій Кличко, він випереджає Сергія Притулу та Олександра Ткаченка в уподобаннях виборців.
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В Україні зафіксовано 3102 випадки захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 325. Внаслідок ускладнень померли 93 людини, 97 українців одужали.
МОЗ України збільшує кількість тестувань на коронавірус на добу – зараз щоденно тестують від 2,5 до 3 тис. осіб.
Поліція Флоренції зупинила велосипедиста, який виїхав на тренування попри жорсткий карантин — італієць свідомо порушив обмеження, щоб не сидіти вдома з дружиною і доньками.
Верховна Рада дозволила під час епідемії коронавірусу обмежувати доступ до адміністративно-територіальних одиниць контрольно-пропускними пунктами з військовими.
Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння ситуацією, що розгортається навколо пожеж у Зоні відчуження біля ЧАЕС.
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вирішив скасувати власну постанову, якою при певних умовах дозволялась робота ринків під час карантину.