Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи жертв рейса, сбитого над Тегераном, отказаться от своего права на дальнейшее рассмотрение этого дела через суд.

Источник: "Radio Farda"

Детали: Изданию стало известно, что Иран направил проект меморандума о взаимопонимании (МоВ) в украинский МИД, согласно которому Украина и семьи погибших должны признать "человеческую ошибку" в качестве причины крушения.

В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и выдачу содержимого бортового видеорегистратора после того, как они будут проанализированы.

Что было раньше: Иран предлагал компенсацию семьям жертв катастрофы по 80 тысяч долларов.

В Украине отметили, что эта компенсация должна превысить сумму в 80 тысяч долларов на человека.

В то же время, канадские юристы подали иск против Ирана от имени жертв сбивания украинского самолета над Тегераном, требуя 1,1 миллиарда долларов компенсации.

Иран согласился в марте передать черные ящики с рейса 752 в Украину или Францию на анализ. Такой шаг приветствовали Канада и Украина.

В апреле Иран связывался с заинтересованными в расследовании странами и спрашивал, когда они могут прислать экспертов, которые помогут загрузить данные из черных ящиков, однако пока из-за пандемии коронавируса путешествия невозможны.

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