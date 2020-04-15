Катастрофа МАУ: Иран требует признать "человеческую ошибку" и не отсуживать компенсацию – СМИ

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Среда, 15 апреля 2020, 10:43

Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи жертв рейса, сбитого над Тегераном, отказаться от своего права на дальнейшее рассмотрение этого дела через суд.

Источник: "Radio Farda"

Детали: Изданию стало известно, что Иран направил проект меморандума о взаимопонимании (МоВ) в украинский МИД, согласно которому Украина и семьи погибших должны признать "человеческую ошибку" в качестве причины крушения.

В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и выдачу содержимого бортового видеорегистратора после того, как они будут проанализированы.

Что было раньше: Иран предлагал компенсацию семьям жертв катастрофы по 80 тысяч долларов.

В Украине отметили, что эта компенсация должна превысить сумму в 80 тысяч долларов на человека.

В то же время, канадские юристы подали иск против Ирана от имени жертв сбивания украинского самолета над Тегераном, требуя 1,1 миллиарда долларов компенсации.

Иран согласился в марте передать черные ящики с рейса 752 в Украину или Францию на анализ. Такой шаг приветствовали Канада и Украина.

В апреле Иран связывался с заинтересованными в расследовании странами и спрашивал, когда они могут прислать экспертов, которые помогут загрузить данные из черных ящиков, однако пока из-за пандемии коронавируса путешествия невозможны.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Жесткая посадка для президента Зеленского. Несколько иранских катастроф

Предыстория: 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран – Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 
  • Украина трижды просила компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого "Боинга".
  • Иран до сих пор не отдал ни одной из стран бортовые самописцы. Министры 5 государств заявили, что Иран не способен расшифровать черные ящики и должен отдать их на расшифровку другой стороне. 

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в Иране Иран Украина


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