Новости 17 апреля: рекорд COVID-19 в Украине, воздух в Киеве

В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19, качество воздуха в Киеве значительно улучшилось — актуальные новости 17 апреля.

О Covid в Украине

В Украине зафиксировано 4662 случая заболевания коронавирусом. За предыдущие сутки обнаружили еще 501 случай — это рекордное количество. В результате осложнений умерли 125 человек, 246 украинцев выздоровели.

В Офисе президента заявили, Украина еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом, поэтому карантинные меры очень важно соблюдать.

О загрязнении воздуха

В Киеве произошло задымление воздуха из-за пожаров в области, но загрязнение радиацией нет, на тушение пожаров понадобится несколько дней.

Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось — столица опустилась в рейтинге самых загрязненных городов мира с 1 на 9 место.

Вечером 16 апреля Киев стал самым грязным городом в мире — в некоторых районах индекс воздуха находился на отметке "опасно".

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

В городе Самбор Львовской области, священнослужитель провел крестную ходу несмотря на карантин, полицейские начали расследование нарушения.

Фонд госимущества днем сообщил о рейдерском захвате "Объединенной горно-химической компании" — экс-менеджмент, ссылаясь на решение суда о своем неправомерном увольнении, пытался продолжить работу. После вызова полиции экс-менеджмент ОГХК покинул помещение офиса.

Американская разведка еще в середине ноября прошлого года предупреждала Израиль об угрозе, которую представляет возникший в Китае новый коронавирус.

У ректора духовной академии Киево-Печерской лавры епископа Сильвестра диагностировали коронавирус — он попросил прощения у всех, кого мог заразить.

Суд арестовал экс-заместителя главы СБУ – руководителя Антитеррористического центра, которого подозревают в незаконных преследованиях участников Евромайдана.