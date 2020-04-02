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Пограничник за взятку помогал вывозить из Украины партию масок – ГБР

Четверг, 2 апреля 2020, 20:18
Пограничник за взятку помогал вывозить из Украины партию масок – ГБР

Государственное бюро расследований задержало пограничника, который за 10 тысяч гривен взятки помогал вывозить в Венгрию партию медицинских масок.

Источник: сообщение ГБР в Телеграмм

Детали: По предварительной информации, инспектор пограничной службы отдела "Лужанка" Мукачевского пограничного отряда получил деньги за содействие в вывозе 10 тысяч медицинских масок за пределами пунктов пропуска.

Следователи Государственного бюро расследований задержали его во время получения взятки.

Украинская правда

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Темы: взяткакоронавирусЗакарпатьеграницаПограничная служба
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