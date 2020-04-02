Пограничник за взятку помогал вывозить из Украины партию масок – ГБР

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Четверг, 2 апреля 2020, 20:18

Государственное бюро расследований задержало пограничника, который за 10 тысяч гривен взятки помогал вывозить в Венгрию партию медицинских масок.

Источник: сообщение ГБР в Телеграмм

Детали: По предварительной информации, инспектор пограничной службы отдела "Лужанка" Мукачевского пограничного отряда получил деньги за содействие в вывозе 10 тысяч медицинских масок за пределами пунктов пропуска.

Следователи Государственного бюро расследований задержали его во время получения взятки.

Украинская правда
Темы: взятка коронавирус Закарпатье граница Пограничная служба


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