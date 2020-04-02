Пограничник за взятку помогал вывозить из Украины партию масок – ГБР
Четверг, 2 апреля 2020, 20:18
Государственное бюро расследований задержало пограничника, который за 10 тысяч гривен взятки помогал вывозить в Венгрию партию медицинских масок.
Источник: сообщение ГБР в Телеграмм
Детали: По предварительной информации, инспектор пограничной службы отдела "Лужанка" Мукачевского пограничного отряда получил деньги за содействие в вывозе 10 тысяч медицинских масок за пределами пунктов пропуска.
Следователи Государственного бюро расследований задержали его во время получения взятки.
Украинская правда