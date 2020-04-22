Главные новости вторника и ночи: продление карантина, увольнения у Зеленского
Карантин планируют продолжить до 12 мая, у Зеленского готовят несколько увольнений — актуальные новости 21 апреля.
О карантине
Минздрав предложит правительству продолжить карантин до 12 мая. При этом в министерстве рассматривают некоторые смягчения — например, прогулки в парках.
Кабмин планирует продолжить карантинные мероприятия, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая.
В Украине зафиксировано 6125 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 415. В результате осложнений умер 161 человек, 367 пациентов выздоровели.
Об увольнениях
Президент Владимир Зеленский планирует уволить советника по вопросам обороны и безопасности Ивана Апаршин и заместителя руководителя ОП по вопросам обороны Анну Коваленко.
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О других важных новостях
У Зеленского всерьез возьмутся за Кернеса и Труханова — в Харькове и Одессе не выполнили решение правительства о закрытии продовольственных рынков.
Дональд Трамп решил подписать указ о приостановке иммиграции в США из-за последствий эпидемии коронавируса.
Цена на нефть Brent опустились ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года.
В Эстонии в школьном учебнике языка нашли карту, где оккупированный Крым обозначен как территория РФ — страницы в учебниках должны заменить на новые.
Украинская столица опустилась в мировом рейтинге загрязнения воздуха с 6 на 66 место. То есть теперь Киев среди городов, где дышится хорошо.
Президент Владимир Зеленский говорит, что эпидемия коронавируса несколько сдерживает так называемый турборежим, в котором его команда реформирует страну.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что из-за карантина касательно транспорта планировать отдых лучше уже на вторую половину лета.
Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура подтвердил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу, 24 апреля.