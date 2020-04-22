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Головні новини вівторка і ночі: продовження карантину, звільнення у Зеленського

Середа, 22 квітня 2020, 08:00

Карантин планують продовжити до 12 травня, у Зеленського готують кілька звільнень — актуальні новини 21 квітня.

Про карантин

МОЗ запропонує уряду продовжити карантин до 12 травня. Водночас у міністерстві розглядають деякі пом’якшення — наприклад, прогулянки парками.

Кабмін планує продовжити карантинні заходи, оскільки не було пройдено пікового періоду захворюваності на коронавірус — він очікується на початку травня.

В Україні зафіксовано 6125 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 415. Внаслідок ускладнень померла 161 особа, 367 пацієнтів одужали.

Про звільнення

Президент Володимир Зеленський планує звільнити радника з питань оборони та безпеки Івана Апаршина та заступницю керівника ОП з питань оборони Анну Коваленко.

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Про інші важливі новини

У Зеленського всерйоз візьмуться за Кернеса й Труханова — в Харкові і Одесі не виконали рішення уряду про закриття продовольчих ринків.

Дональд Трамп вирішив підписати указ про призупинення імміграції в США через наслідки епідемії коронавірусу.

Ціна нафти Brent опустилася нижче $20 за барель вперше з лютого 2002 року.

В Естонії у шкільному підручнику знайшли карту, де окупований Крим позначений як територія РФ — сторінки у підручниках мають замінити на нові.

Українська столиця опустилася у світовому рейтингу забруднення повітря з 6 на 66 місце. Тобто тепер Київ серед міст, де добре дихається.

Президент Володимир Зеленський жаліється, що епідемія коронавірусу дещо стримує так званий турборежим, в якому його команда реформує країну.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що через карантинні обмеження щодо транспорту планувати відпочинок краще на вже другу половину літа.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура підтвердив, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у п’ятницю, 24 квітня.

Українська правда
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