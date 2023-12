25 апреля. No time to die: рекордный рост заражений, Трампа просят меньше болтать, британцы закупаются алкоголем

Официальные данные, актуальные на 13:00 25 апреля

Украина 45-ый день на карантине.

Правительство опубликовало план выхода из карантина.

Он включает 5 этапов, первый может начаться 11 мая. Дат начала других – нет, все будет зависеть от динамики распространения коронавируса.

На первом этапе в Украине откроют парки, на втором в школу пойдут выпускные классы, на третьем откроют кино и театры, на четвертом откроют метро, ​​на пятом – отменят все другие правительственные запреты.

Не исключено, что около двух лет украинцам придется носить маски, держать дистанцию ​​и пользоваться дезинфекторами.

За 4 дня после утверждения единого украинского протокола лечения от коронавируса, которым гордился новый министр здравоохранения Максим Степанов, ВОЗ направила ему письмо, в котором предостерегла от лечения экспериментальными препаратами.

"Упомянутые в протоколе лечения препараты: лопинавир/ретинавир, хлорохин фосфат, гидроксихлорохин, рамдесивир и тоцилизумаб еще не были оценены в рамках исследований", – говорится в письме.

Лечение по единому протоколу, где указаны некоторые из этих препаратов, в Украине предоставляют уже более 20 дней.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

200 тысяч первых ПЦР-тестов, произведенных в Украине, отправили в регионы.

Регионами с наивысшим количеством инфицированных остаются Черновицкая область и Киев – имеют более тысячи ста больных.

За прошедшие сутки:

За сутки госпитализировали 138 человек, что более чем на 40 меньше, чем днем ​​ранее. Суточное лечение одного больного в Киеве стоит от 5 до 15 тысяч гривен, заявляет мэр Виталий Кличко.

В Вооруженных силах продолжает расти количество инфицированных, за сутки добавилось 6 больных. Всего в ВСУ с начала пандемии обнаружили 57 случаев инфицирования.

Ни одного больного с начала пандемии не выявили на фронте.

В Вишневом Киевской области, где вспышку коронавируса зафиксировали в частном общежитии, уже более 100 инфицированных.

В Винницкой области из-за больной коронавирусом закрыли на въезд и выезд два села.

В Крыму за сутки количество больных, по данным оккупационных властей, выросло на 10 – всего 67 инфицированных.

В оккупированных районах Луганщины, по данным "власти" оккупантов, количество больных подскочило с 48 до 70. В оккупированных районах Донецкой области 76 инфицированных.

За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

Местные власти закрывают и ограничивают посещение кладбищ накануне 26 апреля, Поминального воскресенья. Исключением остаются похороны, которые также надо проводить в соответствии с ограничениями карантина.

В Ровенской области кладбища на выходных будут патрулировать около 400 полицейских. 23 апреля охранникам крупнейшего кладбища Ровно пришлось доставать 70-летнюю бабушку, которая застряла в заборе, пытаясь попасть на территорию. Перед этим на воротах уже срывали замок.

Православная церковь Украины официально перенесла Поминальное воскресенье с 26 апреля на 6 июня.

Вслед за автопробегом недовольных карантином бизнесменов Одессы митинги устроили на Буковине, в Донецкой и Луганской областях.

Под Черновицкую ОГА вышли предприниматели Калиновского рынка, люди просят разрешить им работать в карантин. Протестующие были в масках и частично сохраняли дистанцию.

В Краматорске предприниматели перекрыли дорогу возле центрального рынка из-за продления карантина. Они требовали разрешить им работать в своих киосках, ведь сидят без работы с 18 марта, дня закрытия рынков.

"Кормить детей уже нечем, все остались без работы. Сколько это может продолжаться?", – говорит участница акции, предпринимательница Мария.

"У меня беременная дочь, я мать-одиночка. Честное слово, выкручиваюсь, как могу. Бабушка выращивает зелень, я ее продаю, надо как-то жить", – рассказывает другая предпринимательница Ольга Алехина.

В Северодонецке Луганской области предприниматели устроили небольшой автопробег на 10 автомобилей.

Донецкая и Луганская области имеют едва ли не наименьшее количество инфицированных по всей Украине, в обоих регионах их до 30.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов на 44 день карантина выстроил на одной из центральных площадей города 40 машин очистительной техники и коммунальщиков в защитных костюмах. Все, якобы, ради того, чтобы успокоить людей и показать, что город готов к борьбе с коронавирусом.

Международного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest, который проходит во Львове с 2011 года, в этом году не будет. Его переносят на 24-28 июня 2021.

Организаторы надеются, что смогут перенести почти всю программу 2020-го на следующий год и обещают отпраздновать его с "удвоенной силой".

Очередные карантинные выходные

В Украине стартовал международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Тема в этом году – взросление.

Все фильмы фестиваля можно смотреть онлайн после регистрации.

Во всем мире

Заболели: за весь период 2 811 891.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 102 тысячи. И это самое большое суточное количество новых случаев на планете с начала пандемии.

За сутки больше всего новых больных появилось в США, Эквадоре и России. Эквадор в тройке лидеров по количеству больных появился впервые.

Выздоровели: 793 838 (+ 55 115 за сутки). На первом месте США с рекордным количеством тех, кто выздоровел – почти 19 тысяч.

Умерли: 197 217 (+6 300 в сутки, что примерно на 1500 меньше, чем накануне)

Лидерами по суточной смертности стали США, Великобритания, Италия.

В Италии за сутки умерло 420 человек, количество активных случаев коронавируса снижается четыре дня подряд.

В Испании за последние сутки подтверждено 367 смертельных случаев среди инфицированных. Это число снижается шестой день подряд.

Во Франции за последние сутки умерли 389 человек, что заметно меньше, чем в предыдущие дни, когда суточное количество умерших превышало 500.

Согласно новой статистике, количество смертей, зафиксированных во Франции с 1 марта, выросло на 25% по сравнению с прошлым годом за тот же период. А в трех департаментах минимум вдвое больше смертей, чем в прошлом году: Верхний Рейн (+ 144%), Сен-Сен-Дени и О-де-Сен (+ 128%).

В США за последние сутки:

С начала эпидемии:

Нью-Йорк, который стал эпицентром вспышки, сообщил о самом низком количестве ежедневных смертей от COVID-19 за несколько недель. Накануне было зафиксировано 422 смерти – меньше всего с 31 марта.

Президент США Дональд Трамп подписал пакет помощи малому бизнесу и системе здравоохранения на $484 миллиардов.

Пакет помощи включает $381 миллиард на программу кредитования малого бизнеса и малых предприятий, $75 миллиардов будет выделено больницам. На тестирование граждан направят $25 миллиардов.

В Белом доме ведутся дискуссии об изменении формата брифингов, чтобы сократить выступление Дональда Трампа. Советники призывают президента ограничить свое "красноречие" уже несколько недель.

Напомним, накануне Трамп призвал попробовать для лечения новый препарат от COVID-19, что-то вроде дезинфектора-отбеливателя, который должен вылечить человека в течение минуты.

ВМС США рекомендовали восстановить уволенного капитана авианосца Теодора Рузвельта, чья команда назвала его героем за то, что он рискнул своей карьерой и встал на защиту больного коронавирусом экипажа.

В Великобритании в сутки:

С начала эпидемии:

Великобритания планирует задействовать 18 тысяч специалистов для отслеживания контактов больных коронавирусом.

Эта работа будет сочетаться с масштабным тестированием населения, чтобы выявлять как можно больше больных и замедлять дальнейшее распространение вируса. По состоянию на 25 апреля, тест на коронавирус сдали почти 585 тысяч британцев.

Стюарт Уингейт, исполнительный директор второго по загруженности аэропорта Великобритании, заявил, что правительство будет проводить обязательное тестирование пассажиров за 48 часов до вылета. Таким образом можно будет снять карантин на перелеты.

Во время карантина британцы стали покупать на треть больше алкоголя, чем обычно. Это наибольший рост месячных продаж за все время наблюдений – с 1988 года.

Китай отвергает призывы к независимому международному расследованию причин возникновения болезни, которые звучали от лидеров разных стран. Китайский дипломат в Великобритании сказала, что такие требования политически мотивированы:

"Сейчас мы боремся с вирусом, мы концентрируем все свои усилия на борьбе с вирусом. Зачем говорить об этом расследовании? Это отвлечет не только внимание, но и ресурсы".

Кроме того, по данным агентства Reuters, Китай пытался заблокировать отчет Европейского союза, в котором говорилось, что Пекин распространяет дезинформацию о вспышке коронавируса. Доклад, в конце концов, все же был опубликован, хотя журналисты говорят, что он мягче, чем внутренняя версия.

Но не только китайская статистика может не полностью отражать реальность. Исследование эпидемии в Италии показало, что первые случаи болезни там датируются январем, в Ломбардии вирус распространялся еще до проведения первых тестов.

Италия начала тестировать людей после того, как 21 февраля диагностировала своего первого местного пациента в Кодоньо, маленьком городке в регионе Ломбардия.

Американская Национальная футбольная лига впервые провела набор новых игроков онлайн, за чем наблюдали полтора десятка миллионов зрителей. Не всем участникам события удалось быстро приспособиться к новым условиям.

Mike McCarthy is my dad every time I try to FaceTime with him. pic.twitter.com/BPhBA20d3W

Один из тренеров подошел с юмором.

The Vrabel household has some interesting characters, including what appears to be someone on the toilet. pic.twitter.com/8dSdQhg36d