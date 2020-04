25 квітня. No time to die: рекордний ріст заражень, Трампа просять менше базікати, британці закуповуються алкоголем

Офіційні дані, актуальні на 13:00 25 квітня

Україна 45-ий день на карантині.

Уряд опублікував план виходу з карантину.

Він охоплює 5 етапів, перший може початися 11 травня. Дат початку інших – немає, усе залежатиме від динаміки поширення коронавірусу.

На першому етапі в Україні відкриють парки, на другому до школи підуть випускні класи, на третьому відкриють кіно та театри, на четвертому відкриють метро, на п’ятому – скасують усі інші урядові заброни.

Не виключено, що близько двох років українцям доведеться носити маски, тримати дистанцію та користуватися дезінфекторами.

За 4 дні після затвердження єдиного українського протоколу лікування від коронавірусу, яким пишався новопризначений міністр охорони здоров’я Максим Степанов, ВООЗ надіслала йому листа, у якому застерегла від лікування експериментальними препаратами.

"Згадані в протоколі лікування препарати: лопінавір/ретинавір, хлорохін фосфат, гідроксихлорохін, рамдесивір та тоцилізумаб ще не були оцінені в рамках вищезгаданих досліджень", – йдеться у листі.

Лікування за єдиним протоколом, де вказані деякі з цих препаратів, в Україні надають уже понад 20 днів.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

200 тисяч перших ПЛР-тестів, виготовлених в Україні, відправили у регіони.

Регіонами з найвищою кількістю інфікованих лишаються Чернівецька область та Київ – мають понад тисячу сто хворих.

За минулу добу:

За добу госпіталізували 138 людей, що на понад 40 менше, ніж днем раніше. Добове лікування одного хворого в Києві коштує від 5 до 15 тисяч гривень, заявляє міський голова Віталій Кличко.

У Збройних силах продовжує зростати кількість інфікованих, за добу додалося 6 хворих. Усього в ЗСУ з початку пандемії виявили 57 випадків інфікування.

Жодного хворого з початку пандемії не виявили на фронті.

У Вишневому на Київщині, де спалах коронавірусу зафіксували у приватному гуртожитку, вже понад 100 інфікованих.

На Вінниччині через хвору коронавірусом закрили на в’їзд і виїзд два села.

У Криму за добу кількість хворих, за даними окупаційної влади, зросла на 10 – усього 67 інфікованих.

В окупованих районах Луганщини, за даними "влади" окупантів, кількість хворих підскочила з 48 до 70. В окупованих районах Донеччини 76 інфікованих.

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

Місцеві влади закривають та обмежуть відвідування кладовищ напередодні 26 квітня, Поминальної неділі. Винятком лишаються поховання, які також треба проводити відповідно до карантинних обмежень.

На Рівненщині кладовища на вихідних патрулюватимуть близько 400 поліцейських. 23 квітня охоронцям найбільшого цвинтаря Рівного довелося діставати 70-річну бабусю, яка застрягла в паркані, намагаючись потрапити на територію. Перед цим на воротах уже зривали замок.

Православна церква України офіційно перенесла Поминальну неділю з 26 квітня на 6 червня.

Услід за автопробігом незадоволених карантином бізнесменів Одеси мітинги влаштували на Буковині, Донеччині та Луганщині.

Під Чернівецьку ОДА вийшли підприємці Калинівського ринку, люди просять дозволити їм працювати в карантин. Учасники протесту були в масках і частково зберігали дистанцію.

У Краматорську підприємці перекрили дорогу поблизу центрального ринку через продовження карантину. Вони вимагали дозволити їм працювати у своїх кіосках, адже сидять без роботи з 18 березня, коли закрили ринки.

"Годувати дітей уже нічим, усі залишилися без роботи. Скільки це може тривати?", – каже учасниця акції, підприємиця Марія.

"У мене вагітна дочка, я мати-одиночка. Чесне слово, викручуюся, як можу. Бабуся вирощує зелень, я її продаю, треба якось жити", – розповідає інша підприємиця Ольга Альохіна.

У Сєвєродонецьку, що на Луганщині, підприємці влаштували невеликий автобіг на 10 автівок.

Донецька та Луганська області мають чи не найменшу кількість інфікованих по всій Україні, в обох регіонах їх до 30.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов на 44 день карантину вишикував на одній з центральних площ міста 40 машин очисної техніки та комунальників у захисних костюмах. Усе, нібито, заради того, аби заспокоїти людей і показати, що місто готове до боротьби з коронавірусом.

Міжнародного джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest, який відбувається у Львові з 2011-го, цьогоріч не буде. Його переносять на 24-28 червня 2021 року.

Організатори сподіваються, що зможуть перенести майже всю програму-2020 на наступний рік і обіцяють відсвяткувати його з "подвійною силою".

В Україні стартував міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. Цьогорічна тема – дорослішання.

Усі фільми фестивалю можна дивитися онлайн після реєстрації.

У всьому світі

Захворіли: за весь період 2 811 891.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 102 тисячі. І це найбільша добова кількість нових випадків на планеті від початку пандемії.

За добу найбільше нових хворих з’явилось у США, Еквадорі та Росії. Еквадор у трійці лідерів за кількістю хворих з’явився вперше.

Одужали: 793 838 (+ 55 115 за добу). На першому місці США з рекордною кількістю тих, хто одужав – майже 19 000.

Померли: 197 217 (+6 300 за добу, що приблизно на 1 500 менше, ніж напередодні)

Лідерами за добовою смертністю стали США, Велика Британія, Італія.

В Італії за добу померло 420 людей, кількість активних випадків коронавірусу знижується чотири дні поспіль.

В Іспанії за останню добу підтверджено 367 смертельних випадків серед інфікованих. Це число знижується шостий день поспіль.

У Франції протягом останньої доби померли 389 людей, що помітно менше, ніж у попередні дні, коли добова кількість померлих перевищувала 500.

Згідно з новою статистикою, кількість смертей, зафіксованих у Франції з 1 березня, зросла на 25% в порівнянні з минулим роком за той же період. А в трьох департаментах щонайменше вдвічі більше смертей, ніж торік: Верхній Рейн (+ 144%), Сен-Сен-Дені і О-де-Сен (+128%).

У США за останню добу:

Від початку епідемії:

Нью-Йорк, який став епіцентром спалаху, повідомив про найнижчу кількість щоденних смертей від Covid-19 за кілька тижнів. Напередодні було зафіксовано 422 смерті – найменше з 31 березня.

Президент США Дональд Трамп підписав пакет допомоги малому бізнесу та системі охорони здоров’я на $484 мільярдів. Пакет допомоги включає $381 мільярд на програму кредитування малого бізнесу та малих підприємств, $75 мільярдів буде виділено лікарням. На тестування громадян спрямують $25 мільярдів.

У Білому домі ведуться дискусії про зміну формату брифінгів, щоб скоротити виступ Дональда Трампа. Радники закликають президента обмежити своє "красномовство" вже декілька тижнів. Нагадаємо, напередодні Трамп закликав спробувати для лікування новий препарат від COVID-19, щось на кшталт дезінфектора-відбілювача, який має вилікувати людину протягом хвилини.

ВМС США рекомендували відновити звільненого капітана авіаносця Теодора Рузвельта, чия команда назвала його героєм за те, що він ризикнув своєю кар'єрою і став на захист хворого на коронавірус екіпажа.

У Великій Британії за добу:

Від початку епідемії:

Британія планує задіяти 18 тисяч фахівців для відстеження контактів хворих на коронавірус.

Ця робота буде поєднуватися із масштабним тестуванням населення, щоб виявляти якнайбільше хворих і сповільнювати подальше поширення вірусу. Станом на 25 квітня, тест на коронавірус здали майже 585 тисяч британців.

Стюарт Вінгейт, виконавчий директор другого за завантаженістю аеропорту Великої Британії, заявив, що уряд має проводити обов’язкове тестування пасажирів за 48 годин до вильоту. Таким чином можна буде зняти карантинні обмеження на перельоти.

Під час карантину британці почали купувати на третину більше алкоголю, ніж зазвичай. Це найбільше зростання місячних продажів за увесь час спостережень – з 1988 року.

Китай відкидає заклики до незалежного міжнародного розслідування причин виникнення хвороби, які звучали від лідерів різних держав. Китайський дипломат у Великій Британії сказала, що такі вимоги політично мотивовані:

"Наразі ми боремося з вірусом, ми концентруємо всі свої зусилля на боротьбі з вірусом. Навіщо говорити про це розслідування? Це відволіче не тільки увагу, але і ресурси".

Крім того, за даними агентства Reuters, Китай намагався заблокувати звіт Європейського союзу, в якому йшлось, що Пекін поширює дезінформацію про спалах коронавірусу. Доповідь, зрештою, все ж була опублікована, хоча журналісти кажуть, що вона м’якша за внутрішню версію.

Але не лише китайська статистика може не повністю відображати реальність. Дослідження епідемії в Італії показало, що перші випадки хвороби там датуються січнем, у Ломбардії вірус поширювався ще до проведення перших тестів.

Італія почала тестувати людей після того, як 21 лютого діагностувала свого першого місцевого пацієнта в Кодоньо, маленькому містечку в регіоні Ломбардія.

Американська Національна футбольна ліга вперше провела набір нових ігроків онлайн, за чим спостерігали півтора десятка мільйонів глядачів. Не всім учасникам події вдалось швидко пристосуватись до нових умов.

Mike McCarthy is my dad every time I try to FaceTime with him. pic.twitter.com/BPhBA20d3W

А один із тренерів підійшов із гумором.

The Vrabel household has some interesting characters, including what appears to be someone on the toilet. pic.twitter.com/8dSdQhg36d