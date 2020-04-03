Китай проведет национальный день траура
Пятница, 3 апреля 2020, 06:09
Китай проведет национальный день траура по погибшим в борьбе с новым коронавирусом.
Источник: the guardian
Детали: В 10:00 4 апреля по всей стране почтят память погибших минутой молчания.
За время пандемии COVID-19 в Китае умерло 3322 человек. Всего коронавирусом заболело 82 437.
Напомним:
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22 часов 2 апреля в Украине подтверждено 897 случаев COVID-19.
- В мире с 1 011 480 случаев заболевания новым коронавируса 52 826 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.