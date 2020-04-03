Китай проведет национальный день траура по погибшим в борьбе с новым коронавирусом.

Источник: the guardian

Детали: В 10:00 4 апреля по всей стране почтят память погибших минутой молчания.

За время пандемии COVID-19 в Китае умерло 3322 человек. Всего коронавирусом заболело 82 437.

Напомним: