Китай проведет национальный день траура

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Пятница, 3 апреля 2020, 06:09

Китай проведет национальный день траура по погибшим в борьбе с новым коронавирусом.

Источник: the guardian

Детали: В 10:00 4 апреля по всей стране почтят память погибших минутой молчания.

За время пандемии COVID-19 в Китае умерло 3322 человек. Всего коронавирусом заболело 82 437.

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22 часов 2 апреля  в Украине подтверждено 897 случаев COVID-19.
  • В мире с 1 011 480 случаев заболевания новым коронавируса 52 826 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: Китай коронавирус


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