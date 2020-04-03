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Задержали работника СБУ, который "крышевал" денежный поток в ОРДЛО

Пятница, 3 апреля 2020, 21:51
Задержали работника СБУ, который крышевал денежный поток в ОРДЛО

Государственное бюро расследований и прокуратура задержали сотрудника СБУ Волыни, который подозревается в содействии финансированию терроризма в особо крупном размере.

Источник: сообщение на сайте ГБР

Детали: Речь идет о старшем оперуполномоченном по особо важным делам управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

Его с сообщником задержали "за содействие финансированию терроризма в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины)".

По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически предоставлял военным на линии разграничения, взятки за непрепятствование незаконного перемещения наличных в ОРДЛО.

3 апреля после предоставления очередной части взятки в сумме 28 тыс. грн подполковника СБУ и его сообщника задержали.

У них изъяли 6 млн 400 тыс. российских рублей, которые они пытались передать через линию разграничения на оккупированную территорию Донецкой области.

Задержанным грозит от 10 до 12 лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: СБУкриминалОРДЛОденьги
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