Главные новости среды и ночи: адаптивный карантин, Лавра для ПЦУ

Шмыгаль анонсировал адаптивный карантин с масками, дезинфекторами и дистанцией, президента призвали забрать Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата — актуальные новости 29 апреля.

Об адаптивном карантине

После 11 мая в Украине планируют ввести "адаптивный карантин" — ограничения будут усиливать локально, в зависимости от вспышек COVID-19.

Маски, дезинфекторы и социальное дистанцирование останутся даже после открытия всех учреждений и транспорта, теперь это норма — заявил премьер Шмыгаль.

О петиции относительно Лавры

Зеленского призвали забрать Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата и передать религиозную святыню в использование ПЦУ — петиция на сайте главы государства набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

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О других важных новостях

Правительство разрешило продовольственным рынкам работать во время карантина при условии соблюдения противоэпидемических требований — в частности, не менее 3 метров расстояние между рабочими местами продавцов и защитные экраны между продавцами и покупателями.

На Бали нашли мертвой украинскую семью — их обнаружили на полу гостиничного номера. Начальник местной полиции отметил, что на телах умерших не нашли никаких признаков насилия. У них взяли анализы на COVID-19.

Нацбанк с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил ОПУ, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.

Кабмин назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Утром под зданием Кабинета министров состоялась акция протеста малых предпринимателей с требованием ослабить карантинные меры.

В Украине зафиксировано 9866 случаев заболевания коронавирусом — за сутки количество больных выросло на 456. В результате осложнений умерли 250 человек, 1103 пациента выздоровели.

29 апреля в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен атомный блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.

Нардеп от партии "Слуга народа" Андрей Холодов выехал на Кипр после призыва президента Владимира Зеленского к украинцам вернуться домой. С тех пор он пропустил 5 заседаний Верховной Рады.