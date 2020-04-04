За день на Тернопольщине обнаружили 19 случаев COVID-19

По состоянию на 22:00 3 апреля в Тернопольской области подтвердили 19 новых заражений коронавирусом. Таким образом в области диагностировали 133 больных.

Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавируса в Facebook

Детали: Больше всего инфицированных в Монастырисском районе – 94 человека. Там же один человек умер от осложнений.

Также заболели 15 жителей Залещицкого района, 8 – Козовского, 7 – Кременецкого, 4 – Тернополя, 3 – Бучацкого, по 1 жителю Тернопольского и Бережанского районов.

Также один человек умер в Козивском районе.

Что предшествовало: В Украине по состоянию на вечер 3 апреля зарегистрировали 1072 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 175 человек.

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Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире