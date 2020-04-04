Коронавирус в США: 1480 умерших в сутки, более 35 000 новых случаев

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Суббота, 4 апреля 2020, 11:37

В Соединенных Штатах от коронавируса умерли 7159 человек, за последние сутки зарегистрировали 1480 смертей.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие данные обнародовал Университет Джона Хопкинса.

За последние сутки был зафиксирован наибольший прирост смертельных случаев в США с начала эпидемии.

Это также самое большое количество умерших в течение суток, чем было до сих пор зафиксировано в какой-либо стране мира.

В США за последние сутки также было зарегистрировано более 35 000 новых случаев заболевания COVID-19, в результате чего общее количество официально подтвержденных случаев заболевания в стране составляет 278 458.

Соединенные Штаты на сегодняшний день являются страной с самым высоким числом подтвержденных случаев заболевания - на них приходится четверть заражений в мире.

Эпицентр американской эпидемии находится в Нью-Йорке. Только в городе зарегистрировано более 1867 случаев смерти.

С начала эпидемии вылечились 9897 пациентов.

Напомним, власти Берлина обвинили США в конфискации тысяч защитных масок, за которые немецкая сторона уже заплатила, назвав это "актом современного пиратства".

Темы: США коронавирус


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