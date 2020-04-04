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В Минздраве рассказали, что будут делать украинские врачи по возвращении из Италии

Суббота, 4 апреля 2020, 12:23
В Минздраве рассказали, что будут делать украинские врачи по возвращении из Италии

20 украинских врачей, которые поехали помочь в борьбе с коронавирусом в Италию, по возвращении могут пройти обсервацию или сразу будут привлечены к оказанию медпомощи больным.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу

Прямая речь: "Это наши 20 врачей, которые поехали на 14 дней в Италию, чтобы помочь итальянским врачам в лечении коронавирусной болезни. После возвращения в Украину все будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине.

Если эпидемическая ситуация будет стабильна и не будет крайней необходимости привлекать специалистов к оказанию медицинской помощи, мы сможем провести их обсервацию...

В то же время, если нам потребуется помощь и силы и средства, которые присутствуют у этой бригады, есть возможность сразу бросить их на передовую в учреждения здравоохранения, где обсервациям будет осуществляться непосредственно в учреждении здравоохранения. Так как это происходит в некоторых больницах уже на территории Украины, когда медицинские работники проживают в тех заведениях, в которых оказывают помощь больным коронавирусной болезнью".

Что предшествовало: 3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса. Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.

Украинская правда
Темы: коронавирусИталияМинздрав
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