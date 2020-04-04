В Минздраве рассказали, что будут делать украинские врачи по возвращении из Италии

2319 просмотров
Суббота, 4 апреля 2020, 12:23

20 украинских врачей, которые поехали помочь в борьбе с коронавирусом в Италию, по возвращении могут пройти обсервацию или сразу будут привлечены к оказанию медпомощи больным.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу

Прямая речь: "Это наши 20 врачей, которые поехали на 14 дней в Италию, чтобы помочь итальянским врачам в лечении коронавирусной болезни. После возвращения в Украину все будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине.

Если эпидемическая ситуация будет стабильна и не будет крайней необходимости привлекать специалистов к оказанию медицинской помощи, мы сможем провести их обсервацию...

В то же время, если нам потребуется помощь и силы и средства, которые присутствуют у этой бригады, есть возможность сразу бросить их на передовую в учреждения здравоохранения, где обсервациям будет осуществляться непосредственно в учреждении здравоохранения. Так как это происходит в некоторых больницах уже на территории Украины, когда медицинские работники проживают в тех заведениях, в которых оказывают помощь больным коронавирусной болезнью".

Что предшествовало: 3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса. Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом.

Украинская правда
Темы: коронавирус Италия Минздрав


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус в США: 1480 умерших в сутки, более 35 000 новых случаев 4 апреля 2020, 11:37
На самоизоляции здоровым можно выходить из дома 2 раза в неделю – Ляшко 4 апреля 2020, 11:20
Коронавирус в Киеве: Кличко насчитал на 19 больных больше, чем Минздрав 4 апреля 2020, 10:54
Все новости
Главные новости
4 апреля. No time to die: В Украине более тысячи больных, Испания догоняет Италию, в Эквадоре тела оставляют прямо на улицах
Умер экс-министр, ученый Иван Вакарчук
На самоизоляции здоровым можно выходить из дома 2 раза в неделю – Ляшко
В Украине подтверждено 1096 случаев коронавируса
Все новости
еда

14 причин, почему вы постоянно голодны

Дети

Почему дети любят сладкое и ненавидят овощи? Объясняет наука

Поиск по сайту
Архив
Весь архів