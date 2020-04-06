В Украине будет солнечно и тепло, а под конец недели – дождь

553 просмотра
Понедельник, 6 апреля 2020, 09:09

Вторая неделя апреля будет теплой и солнечной, но завершится небольшими дождями похолоданием по всей территории Украины.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Дословно Диденко: "В ближайшие дни ожидается сухая солнечная погода... ближайший дождь вероятен не ранее пятницы, 10-го апреля.

Направление ветра, учитывая пожары в чернобыльской зоне, важен. В понедельник предполагается ветер с северо-запада".

Детали: 6 апреля днем ​ воздух прогреется до + 11 + 16 градусов, без осадков. 

 

7 апреля, на Благовещение, ночью -1+1, а днем ​​потеплеет до +14+20 градусов, будет сухо, солнечно и тепло.

 

В Киеве 7 апреля ночью 0+2, днем до +16, без осадков.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украине обещают потепление до +15 и выше 4 апреля 2020, 15:56
На выходных ночи еще будут с морозцем, но грядет настоящее тепло 3 апреля 2020, 13:00
От 11° мороза до 18° тепла: прогноз до конца недели 2 апреля 2020, 09:51
Все новости
Главные новости
У тигра в зоопарке Нью-Йорка нашли коронавирус
Больного коронавирусом премьера Британии госпитализировали
В Украине уже более 1300 случаев коронавируса, 37 летальных
В Италии - самый низкий за последние недели уровень смертности от коронавируса
Все новости
психология

Психологическое сопровождение во время карантина: для украинцев создали бесплатный ресурс

еда

14 причин, почему вы постоянно голодны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!