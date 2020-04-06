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В Украине будет солнечно и тепло, а под конец недели – дождь

Понедельник, 6 апреля 2020, 09:09
В Украине будет солнечно и тепло, а под конец недели – дождь

Вторая неделя апреля будет теплой и солнечной, но завершится небольшими дождями похолоданием по всей территории Украины.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Дословно Диденко: "В ближайшие дни ожидается сухая солнечная погода... ближайший дождь вероятен не ранее пятницы, 10-го апреля.

Направление ветра, учитывая пожары в чернобыльской зоне, важен. В понедельник предполагается ветер с северо-запада".

Детали: 6 апреля днем ​ воздух прогреется до + 11 + 16 градусов, без осадков. 

 

7 апреля, на Благовещение, ночью -1+1, а днем ​​потеплеет до +14+20 градусов, будет сухо, солнечно и тепло.

 

В Киеве 7 апреля ночью 0+2, днем до +16, без осадков.

Украинская правда
Темы: погода
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