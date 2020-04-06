В Украине будет солнечно и тепло, а под конец недели – дождь
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Понедельник, 6 апреля 2020, 09:09
Вторая неделя апреля будет теплой и солнечной, но завершится небольшими дождями похолоданием по всей территории Украины.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр
Дословно Диденко: "В ближайшие дни ожидается сухая солнечная погода... ближайший дождь вероятен не ранее пятницы, 10-го апреля.
Направление ветра, учитывая пожары в чернобыльской зоне, важен. В понедельник предполагается ветер с северо-запада".
Детали: 6 апреля днем воздух прогреется до + 11 + 16 градусов, без осадков.
7 апреля, на Благовещение, ночью -1+1, а днем потеплеет до +14+20 градусов, будет сухо, солнечно и тепло.
В Киеве 7 апреля ночью 0+2, днем до +16, без осадков.
Украинская правда
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