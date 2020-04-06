Количество погибших от коронавируса в США превысило 10 000

Число жертв эпидемии Covid-19 в Соединенных штатах Америки преодолело психологическую отметку в 10000, более 3000 из них погибли в Нью-Йорке.

Об этом говорится в подсчетах Института Хопкинса, сообщает "Европейская правда".

Количество жертв и новых больных в США стремительно растет.

Близким к преодолению психологической отметки также является число диагностированных больных - оно ​​приблизилось к 350 тысячам (на момент написания данной новости - 347003 человека, увеличилось на 20 тысяч с предыдущего дня). Впрочем, накануне рост был еще стремительнее.

Сообщается о 10 335 погибших по всей территории США. По этому показателю соединенные штаты обгоняют только Италия и Испания.