Российские наемники снова вели обстрелы с запрещенной "Минском" оружия

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Вторник, 7 апреля 2020, 07:26

6 апреля российские наемники 8 раз обстреляли позиции украинских военных с применением запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди состав Объединенных сил нет.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Оккупанты также открывали огонь по нашим опорных пунктах из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Боевики вели огонь у Павлополя, Каменки, Красногоровки, Старогнатовки, Авдеевки, Новозвановки и Новоалександровки.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня, после чего враг отказался от дальнейших провокаций наших подразделений", – сообщают в штабе.

По данным разведки наши подразделения ранили одного российского оккупанта.

"Случаев заболевания на коронавирусную инфекцию среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в отчете.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Объединенные силы на Донбассе


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