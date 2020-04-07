Трепак о "деле Вакарчука": Венедиктова манипулирует

Экс-заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявляет, что, говоря генпрокурору Ирине Венедиктовой об открытии производства относительно нардепа Святослава Вакарчука, он пытался исправить ситуацию с этим делом – в частности привести ее в соответствие с законом.

Источник: блог Трепака на "Украинской правде"

Прямая речь: "Могу утвердительно сказать, что Ирина Венедиктова в очередной раз лукавит и манипулирует.

На самом деле речь шла об исправлении ситуации, к которой привели действия следователей ГФС, которые были связаны с несоблюдением предусмотренного законом порядка внесения в Единый государственный реестр досудебных расследований сведений о возможном совершении преступления народным депутатом Украины".

Детали: Трепак пояснил, что по заявлению экс-заместителя руководителя администрации президента Янцуковича Андрея Портнова в середине марта следователи Государственной фискальной службы зарегистрировали уголовное производство в отношении народного депутата Святослава Вакарчука по ч. 3 ст. 209 УК (легализация доходов, полученных преступным путем).

Но это не согласовывалось с требованиями УПК, поскольку в декабре 2019 года УПК дополнили ст. 482-2, по которой открывать производство в отношении нардепа может только генпрокурор.

В связи с этим и.о. руководителя департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов полиции и фискальной службы Тарас Дунас написал рапорт на имя генпрокурора Венедиктовой, в котором указал на нарушение закона и необходимость исправления этой ситуации в соответствии с законом.

По словам Трепака, он согласовал этот рапорт и занес его Венедиктовой. Но она не приняла никакого решения и сказала, чтобы он оставил рапорт у нее.

Трепак добавил, что этот вопрос он также поднимал на служебном совещании с участием нового генпрокурора.

Также, по его словам, суть этой проблемы в непосредственной беседе с Венедиктовой объясняли Дунас, его заместитель Анна Благовестная и начальник управления надзора за соблюдением законов ГФС Анатолий Коваленко.

Трепак отметил, что тогда Венедиктова выразила другое видение – она ​​предложила, чтобы кто-то из прокуроров Офиса генпрокурора зарегистрировал производство по ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации), чтобы дальше направить его в НАБУ.

Но, по словам Трепака, это не соответствовало закону по двум причинам: решение относительно нардепа должен принять генпрокурор и в заявлении Портнова речь шла о другом вероятном преступлении.

Поэтому Трепак направил письмо и.о. председателя ГФС Сергею Солодченко с требованием провести проверку по факту нарушения требований УПК при внесении указанных сведений в ЕРДР и безотлагательно направить упомянутые материалы в Офис генпрокурора для принятия генпрокурором решения в соответствии с УПК.

Что было раньше: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью УП заявила, что ее бывший заместитель Виктор Трепак предлагал ей "легализовать" незаконное открытие дела против лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

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