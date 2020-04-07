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Боевики атаковали съемочную группу военкоров с беспилотника

Вторник, 7 апреля 2020, 17:50
Боевики атаковали съемочную группу военкоров с беспилотника

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли съемочную группу гражданских военкоров вблизи населенного пункта Красногоровка.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Противник применил беспилотный летательный аппарат, из которого сбросил заряд ВОГ-17.

В результате атаки БПЛА был поврежден автомобиль съемочной группы одного из телеканалов. Граната разорвалась в нескольких метрах от машины, в результате чего осколки попали в боковое стекло и кузов.

В салоне в это время находились представители СМИ и пресофицер одного из подразделений ОС, которая их сопровождала. Никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.

 

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действиябеспилотники
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