Боевики атаковали съемочную группу военкоров с беспилотника

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли съемочную группу гражданских военкоров вблизи населенного пункта Красногоровка.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Противник применил беспилотный летательный аппарат, из которого сбросил заряд ВОГ-17.

В результате атаки БПЛА был поврежден автомобиль съемочной группы одного из телеканалов. Граната разорвалась в нескольких метрах от машины, в результате чего осколки попали в боковое стекло и кузов.

В салоне в это время находились представители СМИ и пресофицер одного из подразделений ОС, которая их сопровождала. Никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.