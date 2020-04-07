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Боевики обстреляли Марьинку и ранили женщину

Вторник, 7 апреля 2020, 22:41
Боевики обстреляли Марьинку и ранили женщину

Во время обстрела боевиками окрестностей города Марьинка ранение получила местная жительница.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Согласно сообщению, это произошло 7 апреля около 16:00.

Дословно: "В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу. Женщину оперативно доставили в городскую больницу г. Курахово и ей была оказана квалифицированная медицинская помощь. Потерпевшая от госпитализации отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное".

 

Напомним:

  • 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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