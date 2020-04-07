Боевики обстреляли Марьинку и ранили женщину

512 просмотров
Вторник, 7 апреля 2020, 22:41

Во время обстрела боевиками окрестностей города Марьинка ранение получила местная жительница.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Согласно сообщению, это произошло 7 апреля около 16:00.

Дословно: "В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу. Женщину оперативно доставили в городскую больницу г. Курахово и ей была оказана квалифицированная медицинская помощь. Потерпевшая от госпитализации отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное".

 

Напомним:

  • 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
О новом разведения войск на Донбассе опять не договорились 7 апреля 2020, 21:15
Боевики четыре раза нарушили "тишину", потерь в ВСУ нет 7 апреля 2020, 18:11
Российские наемники снова вели обстрелы с запрещенной "Минском" оружия 7 апреля 2020, 07:26
Все новости
Главные новости
Епидемия в Италии идет на спад: снова снизилось количество заражений и погибших
Нарушение карантина: суды в 90% случаев становятся на сторону украинцев – адвокаты
Зеленский отреагировал на неповиновение мэра Запорожья касательно карантина
Президент: Давайте не превращаться в обиженных детей, которым запретили есть мороженое
Все новости
коронавирус

Как носить маски правильно и безопасно

Любовь

Вот как должна выглядеть любовь в старости

Поиск по сайту
Архив
Весь архів