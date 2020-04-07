Боевики обстреляли Марьинку и ранили женщину
Вторник, 7 апреля 2020, 22:41
Во время обстрела боевиками окрестностей города Марьинка ранение получила местная жительница.
Источник: пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook
Детали: Согласно сообщению, это произошло 7 апреля около 16:00.
Дословно: "В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу. Женщину оперативно доставили в городскую больницу г. Курахово и ей была оказана квалифицированная медицинская помощь. Потерпевшая от госпитализации отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное".
Напомним:
- 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений.
Украинская правда